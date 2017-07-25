﻿規管促銷電話 三方案諮詢 私隱專員 倡立法設登記冊

促銷電話，令人不勝其煩。個人資料私隱專員公署傾向以立法方式，設立拒收訊息登記冊，讓市民選擇拒收甚麼行業的促銷來電，亦可選願意接收的來電。個人資料私隱專員黃繼兒解釋，規管不等如禁止，反而可提升促銷電話的成功率。



政府正諮詢公眾應如何規管人對人的促銷電話，諮詢期將於本月底完結。



立法具阻嚇性



諮詢文件顯示，當局建議三個規管方案，一是立法設立拒收訊息登記冊，不想接收電話促銷的市民，可自行在名冊中登記，此後有關促銷行業不可致電給已登記的市民，否則要負法律責任；第二方案是由指定商會制訂實務守則，以達至行業自行規管；第三方案是由政府撥款資助軟件公司，製作來電過濾程式。



個人資料私隱專員黃繼兒表示，署方暫時傾向設立拒收訊息登記冊的方案，以立法方式監管較為清晰，具有高阻嚇力。市民可選擇拒收促銷電話的種類及行業，此後有關行業便不可以致電，若市民沒有選擇拒收的行業，反映市民願接受其促銷電話，有關行業仍可致電推銷。他強調，規管不等如禁止，並平衡各方利益，而外國經驗顯示，規管促銷電話後，能提高促銷的成功率。



業界籲豁免「暖電」



香港客戶中心協會執行總監陳建年表示，原則上對設立登記冊並無異議，業界不抗拒政府加強監管，相信能改善市民對促銷電話的觀感，但業界擔心一刀切同時規管推銷者與客戶完全不認識的「冷電（Cold Call）」和客戶本身是行銷機構消費者的「暖電（Warm Call）」，業界要求將兩者分開處理，「暖電」應獲豁免，例如容許電話問卷調查或收數公司等。