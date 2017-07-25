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﻿醫管局中醫接2.7萬流感病人

2017-07-25 列印
■醫管局專家小組就流感推出新藥方「甘露消毒丹」，有清熱解毒及化濁利濕之效。
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  在流感高峰期下，醫院管理局轄下十八間中醫教研中心過去四個月，共接收約二萬七千多個流感病人，因感冒類疾病求診，較去年同期上升百分之一點五，暫未見顯著增加。醫管局指如有需要，會適時調整服務。

  醫管局中醫部主管謝達之指，為應付流感，中醫教研中心會配合政府及醫管局流感的應變措施，包括中醫藥醫護人員的感染控制培訓、診所因應情況延長開放時間等，另設中醫師傳染病定點監測計劃，上報疑似流感個案。而上周求診人數未見大變化，仍有約三成空間可應付求診。

  中醫教研中心因應今季流感情況，與本港大學中醫藥學院及醫管局合作商討應對方法，今年更新「中醫防治流行性感冒（時行感冒）」的臨牀診療方案，在十二個診療方案，增加十三個，並推出具清熱解毒和化濁利濕功效的新藥方「甘露消毒丹」，以貼近新型流感情況。
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