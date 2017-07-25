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﻿泡泡金字塔入侵海港城

2017-07-25 列印
■海港城將舉辦公共藝術計劃「Bubble Up」。
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　　炫目多變的泡泡，均能吸引大人或小朋友。由八月二日至二十日期間逢星期五至日，海港城將舉辦公共藝術計劃「Bubble Up」，引入由日本當代藝術家大卷伸嗣設計製作，每分鐘可發放一萬個泡泡的泡泡機及對人體無害的專用泡泡。

　　屆時一個三米高的六層泡泡金字塔將設於廣場中央，四十五部泡泡機全方位發射泡泡，在海運大廈露天廣場舉行二十場快閃藝術裝置表演。
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