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﻿美股中段跌50點

2017-07-25 列印
　　美國股市本周首個交易日偏軟，杜指中段報二一五二九點，跌五十點；納指則報六三九七點，升十點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點二一港元，升零點二一港元；中移動則見八十四點一六港元，跌零點一四港元。紐約期金中段報每盎司一千二百五十四點七美元，跌零點二美元；紐約期油則報每桶四十六點二三美元，升零點四六美元。
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