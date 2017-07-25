美股中段跌50點
「唔跳落海佢一定死梗！」 勇醫浪裏救人 一躍爆紅
前日「洛克」掠港，海面風浪仍大，一名男子在中環碼頭墮海，一名醫生和一名警員跳海救人。本報記者昨日追訪有份救人的醫生黃建中，他憶述事發時極疲倦，目睹有人墮海，不能見死不救，他於是奮勇落海將該男子救起：「...
2017-07-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
孫政才涉嚴重違紀 中紀委立案審查
曾被視為中共潛在接班人的政治局委員孫政才，本月中突然被免去重慶市委書記職務後，一直去向未明。新華社昨再報道，孫政才因涉嫌嚴重違紀，中共中央決定，由中共中央紀律檢查委員會（中紀委）對其立案審查，但報道未有披露孫政才涉及違紀的詳細內容。 本月十五日孫政才突然被免去重慶市委書記職務，當時已有傳他被中紀委調查，震驚重慶政壇。新華社昨傍晚報道證實，孫政才因涉嫌嚴重違紀，中共中央決定由中紀委對其立案審查。 孫政才生於一九六三年，是山東榮成人，曾任北京市委秘書長等職務；二○○六年獲時任國務院總理溫家寶提名，被任命為農業部長，以四十三歲之齡成為最年輕部長；二○○九年調任吉林省委書記...
2017-07-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
日新技術確診率逾95% 一滴血驗13種癌症
醫學界目前仍未有方法可一次測出多種癌症。日本正在研發一種技術，只需用一滴血，便能驗出十三種癌症的方法，確診率可達百分之九十五或以上，有關臨牀研究將於下月開始進行。新技術最快在三年內正式推出，相信有助減低癌症死亡率。 據《讀賣新聞》報道，日本國立癌症研究中心等單位，共同開發出只需用一滴血，便能在早期驗出十三種癌症。日本國立癌症研究中心研究倫理委員會，已在本月中旬許可這項研究，最快可於三年內在日本申請實際運用。 報道指新技術檢驗從細胞分泌到血液中、調節基因運作的微小物質「小份子核糖核酸（micro RNA）」，而癌細胞和正常細胞中的micro RNA種類不同，在一定期間...
2017-07-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
簡約英倫風 間隔實用增空間感
香港愈來愈多細碼單位，不少人在構思如何裝修蝸居時，都希望能增加空間感和貯物量，但又怕太多貯物櫃反而會增添壓逼感。是次介紹的英倫風設計個案，即能一次過滿足兩個願望，設計師將貯物空間集中在房間，又將廚房改...
2017-07-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
納指攻頂 美股觀望儲局議息 騰訊ADR升見304元
美股周一偏軟，杜指初段曾跌76點。市場觀望氣氛濃厚，令大市缺乏上升動力。投資者靜候聯儲局周三的議息結果，以及隨後湧至的大批上市公司季度業績，特別是包括Google母公司Alphabet、facebook和亞馬遜等科網巨頭的成績表。此外，圍繞總統特朗普及其家人捲入的俄羅斯爭議仍在醞釀，利淡市場氣氛。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21513點，較上周五跌66點；納斯達克指數再創日內新高，曾升至6398點，收報6410點，升23點。滙控（005）美國預託證價格報75.25港元，較香港收市價升0.28港元；中移動（941）美國預託證價格報84.41港元，較香港收市價升0....
2017-07-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
前艦將相遇 惡獅勢添食
艾華路莫拉達及占士洛迪古斯上季在皇家馬德里鬱鬱不得志，今晚國際冠軍盃新加坡站，兩人各代表新東家車路士及拜仁慕尼黑，為爭取表現肯定互不相讓。考慮到藍獅近期熱身賽表現較拜仁出色，射手巴舒亞伊又腳風大順，一於取主勝。 （now633、ViuTV 96台今晚7:35直播） 莫拉達上周五落實加盟藍獅，即出發到新加坡與大軍會合。其藍獅隊友艾斯派古達透露，莫拉達已急不及待上陣︰「他與領隊及其他球員接觸過，直言今次轉會會令其事業更上一層樓。此子經驗豐富，相信有助球隊爭取成功。」 至於占士洛迪古斯亦豪言，要藉更多上陣機會來繼續進步︰「拜仁隊內競爭激烈，每天都要勤奮練習才可爭取出場機會...
2017-07-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美食大解放 墨爾本鮮味行
有「美食之都」稱譽的墨爾本（Melbourne），市內頂級食肆林立，而且以新鮮為賣點，從早餐至晚膳菜式，都能吃到好口碑的食物，叫人迷戀這種吃的幸福。 文、圖：Rachel 鳴謝：Qantas ...
2017-07-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
激罕親民 箝實有米爆肌男神 G.E.M.風騷晒愛開口迫婚
3年前喺內地走紅變做「宇宙漿」嘅鄧紫棋（G.E.M.），極度大牌。日前下午，宇宙漿戴口罩掩素顏孖高大造型師男友Mark Ngai拍拖去中環ifc上糧。男友面前，宇宙漿變小鳥依人。其後，G.E.M.發現...
2017-07-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——阻擋促銷來電 由自己話事
真人促銷電話，令人不勝其擾。兩年前政府問卷調查結果顯示，九成六受訪者認為真人促銷電話，在某程度上構成滋擾，而八成六人同意擴大規管，民意清晰，促使上屆政府於今年五月推出公眾諮詢，拋出包括立法規管等三個方案，諮詢期將於下月結束。由於公眾對真人促銷電話的厭惡程度未見減低，故立法規管，應是新政府的責任。 商務及經濟發展局於五月推出諮詢文件，提出三個方案，包括立法規管，即設立拒收訊息登記冊，但文件以較大篇幅論述其缺點，例如立法需時，違規者可以利用境外網絡電話等方法逃避規管，而設立監管機構需額外資源，且會嚴重影響七千名專責真人促銷電話從業員的生計，故須小心處理。反而，另外兩個毋須立法的...
2017-07-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
佳龍駒當然馬王
選前選後，同文余伯樂兄都曾以中、英文的字面意義，中文是「馬王」、英文是「Horse of The Year」，細說由已歿的「佳龍駒」當選馬王是否合理。這事情上，個人看法則傾向毋須執拗於字面，馬王也好，年度最佳馬匹也好，「佳龍駒」包攬四歲馬系列三冠的成就既屬空前，是否在世並不打緊，尊牠一聲「馬王」甚應當。反正就算評委不選牠做馬王，在大部分馬迷的心目中牠都已是馬王，若選其他，反惹非議。 香港的情況比較特別，礙於地理環境而無育馬業，故馬會第一個設成的三冠系列賽並無限齡，此乃現稱為長途三冠，由董事盃、香港金盃與遮打盃構成的系列賽。甚至乎，第二個設成的三冠系列賽也無限齡，前稱短途系列...
2017-07-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6