﻿行會通過高鐵一地兩檢方案 西九站佈局曝光 1/4面積屬內地口岸

廣深港高鐵香港段預料明年第三季通車，「一地兩檢」不可或缺。行政會議昨通過「一地兩檢」方案，西九總站地下B3為「出發列車旅客出入境層」，B2為「來港列車旅客出入境層」，每層一半地方列作「內地口岸區」，以便內地邊檢人員處理乘客過境手續，加上B4底層月台、路軌和列車車廂亦為「內地口岸區」，總站約四分一面積將實行內地法律，若旅客在有關地區犯法，將要接受內地法律制裁。



行政會議通過「一地兩檢」方案後，律政司司長袁國強、運輸及房屋局局長陳帆、保安局局長李家超會見傳媒公佈詳情。袁國強表示，政府與內地相關部門商討的過程中，一直同意要符合三大原則，包括符合「一國兩制」及不違反《基本法》、運作上需可行及有效，並防止出現保安漏洞。



同層設兩地關口



他說，西九龍高鐵總站共有五層，包括地面、B1售票大堂、B2入境層、B3層離境層及B4月台層，地面及B1均屬香港範圍，而B2、B3各有約一半面積劃分為「內地口岸區」，以租賃形式予內地執法，實行內地法律，「內地口岸區」共佔十萬五千平方米，即總站四分之一樓面面積。



高鐵離港旅客進入車站，先在B1層購票，再持實名車票入閘，前往B3層辦理香港出境手續後，再於同層的「內地口岸區」辦理內地入境手續，然後往B4層登車，乘車往內地；而乘高鐵抵港旅客，抵達總站的B4月台層後，前往B2層的「內地口岸區」辦理內地出境手續，之後於同層辦理香港入境手續，便可進入香港。



他續指，「內地口岸區」實行內地法律，在法律上被視作「香港特區範圍以外」，將有五個內地部門派員進駐西九，包括出入境邊檢、海關、檢驗檢疫、口岸辦及治安管理單位，他們不能進入香港範圍，每天下班後乘列車返回內地。



五部門人員進駐 下班回內地



李家超強調，「內地口岸區」實施內地法律，要尊重內地部門的運作模式，以廣東省口岸運作為例，執法人員巡邏時只配備警棍，但如收到恐怖襲擊警告，或需配備其他器械。



陳帆笑稱，自己對「一地兩檢」方案已經「等咗好耐」，外國早有「一地兩檢」先例，而香港與內地自○七年深圳灣口岸實施「一地兩檢」安排後一直運作暢順。他續說，高鐵可接通全國鐵路網絡，對香港「極具戰略意義」，旅客可乘高鐵前往福田、深圳北、虎門及廣州等短途站，未來毋須轉車直達北京、上海等十個內地城市。以目前最快內地高鐵車程估算，乘高鐵由西九到長沙，預計車程需三小時，到杭州需六小時四十五分鐘，到北京只需八小時四十五分鐘。