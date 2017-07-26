﻿政府「三步走」實施方案 袁國強︰不存在割地元素

高鐵「一地兩檢」方案昨天出爐，律政司司長袁國強解釋，方案不存在香港「割地」的元素，「內地口岸區」只是以租賃形式予內地執法，強調落實「一地兩檢」絕非中央的指令，只為方便旅客。他說，政府會以「三步走」方式實施方案，與內地先達成《合作安排》後，再由全國人大常委會作出決定批准，最後在香港立法，毋須尋求釋法。



特首林鄭月娥昨早出席行會前表示，「一地兩檢」是富複雜性的議題，不期望可以「順風順水」，政府一定會努力向市民解說，又希望社會「正本清源」，客觀考慮落實「一地兩檢」才能發揮高鐵效益，強調香港是法治地方，落實的方案必定符合「一國兩制」及《基本法》。



租賃形式非業權轉移



外界對「一地兩檢」存有疑慮，袁國強逐點澄清，他首先強調方案並非香港「割地」，「內地口岸區」只是以租賃形式予內地執法，不存在業權轉移；二是不會削減香港權益，高鐵是跨境鐵路，必定涉及通關程序，「一地兩檢」只為方便旅客；三是今次不會開壞先例，令將來有更多香港地方劃為內地管轄區，強調落實「一地兩檢」絕非中央的指令；最後，「一地兩檢」屬交通運輸問題，不應被政治化。



他續指，政府會以「三步走」方式實施「一地兩檢」，香港與內地先達成《合作安排》，內容包括「內地口岸區」的設立、範圍、管轄權等，再由全國人大常委會作出決定批准及確定《合作安排》，最後在香港立法落實。



港鐵主席馬時亨認為，「一地兩檢」能為乘客提供更方便舒適的選擇，方案正式公佈是重要一步，若無相關安排，高鐵只是快一點的直通車，他很期待高鐵正式通車。



車廂產子視作非港出生



對於一些特殊情況，如內地旅客在高鐵列車上或西九龍站「內地口岸區」生育，嬰兒亦不會成為香港永久居民。如果有旅客在「內地口岸區」不適，港方或先把病人送院，但會被視為未辦好出入境手續，須另作處理。