﻿通南北多市 時間大減 旅業研高鐵旅行路線

永安董事兼行政總裁梁港蘭表示，內地高鐵網絡發展成熟，四通八達，兩地鐵路經廣深港高鐵連結後，相信有利於本港旅遊業長遠發展。她指出，距離香港約四小時車程的內地城市，例如桂林、長沙、武漢等，所需飛行時間相若，但旅客毋須受航班緊張或延誤問題限制，相信會較受旅客歡迎；但經高鐵往北京等八、九小時長途車程的地方，飛機仍有一定吸引力。她又預計高鐵通車後，旅客量會有雙位數增長，不排除開設更多高鐵團迎合市場需要。
料客量有雙位數增長
康泰首席企業發展顧問劉美詩認為，高鐵對旅客而言是一種嶄新的體驗，對時間較充裕，有興趣一邊乘搭列車，一邊欣賞沿途風景的旅客是新選擇；旅行社亦可利用高鐵接載因故滯留內地的團友，更靈活制訂應對方案。她提到，現時高鐵團數量僅不足一成，廣深港高鐵通車後，將考慮多開新團，吸引新客源。
中旅社副總經理吳熹安則指，一直有開設高鐵旅行團及提供代訂車票服務；但以往旅客要先到深圳或廣州方可上車，較為不方便。他相信高鐵通車後，內地機票價格有望會略向下調，現階段難言未來高鐵團的增長情況，但不排除會加開不同的高鐵團，開拓新旅遊路線。
身兼香港旅遊業議會副主席的旅遊界立法會議員姚思榮表示，內地高鐵網絡覆蓋主要城市，其中華中、華南等地區，例如福建和湖南，未來經高鐵，只要三、四個小時車程即可來港，相信會令內地人來港的意欲更大，有助香港旅遊業發展。