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﻿陳肇始巡聯合醫院聽前線苦水

2017-07-26 列印
        公立醫院內科病房持續爆滿，食物及衞生局局長陳肇始昨到聯合醫院巡視，並與九龍東醫院聯網管理層及前線醫護人員會面，了解流感高峰期內醫院的實際運作情況。

        繼早前探訪伊利沙伯醫院及屯門醫院後，陳肇始昨到達七大醫院聯網的第三站，位於九龍東的聯合醫院巡視。期間前往院內的急症室、內科病房和兒科病房，親身感受工作情況，並與病人交談，及與前線醫護人員會面，聆聽苦水，作當局改善政策之用。

  醫院局數字顯示，前日有五千八百四十六人次到急症室求診，較前一天多二百八十四人，當中逾千人須轉往內科，致整體內科住院病牀佔用率維持百分之一百一十。 
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