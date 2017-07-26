﻿遇爭拗拍片不利化解衝突

萬家輝指，現代人很多時遇到爭拗便會取出手機拍下過程，認為「有片有真相」、「拍片變公義」。但他認為事實絕非如此，指拍片是一種不信任的表現，顯示當事人不相信雙方可和平解決問題，反以鏡頭威嚇對方，令對方因懼怕「公審」而讓步。
他又指，現代人的自我保護意識太高，強調不論訴諸暴力或拍片，對於自身精神絕無好處，建議遇到爭執時，應嘗試冷靜，體諒對方的處境。
廣深港高鐵香港段預料明年第三季通車，「一地兩檢」不可或缺。行政會議昨通過「一地兩檢」方案，西九總站地下B3為「出發列車旅客出入境層」，B2為「來港列車旅客出入境層」，每層一半地方列作「內地口岸區」，以...
2017-07-26
中紀委前日公佈，曾被視為第六代熱門接班人的政治局委員、前重慶市委書記孫政才（見圖）涉嫌嚴重違紀受查。一日之內，包括北京、天津、以及孫政才曾主政的重慶等省市亦開會表態，支持中央對孫政才立案審查的決定，《人民日報》昨亦就事件以「用鐵的紀律從嚴治黨」為題發表評論。 新任重慶市委書記陳敏爾前日即召開市委常委（擴大）會議，「學習中央對孫政才同志涉嫌嚴重違紀問題立案審查的決定」。 傳有多名私生子女 《人民日報》昨亦發表評論指，中共中央對孫政才立案審查的決定，充份表明以國家主席習近平為核心的黨中央堅持黨要管黨、全面從嚴治黨的鮮明態度和堅定決心，充份體現黨堅持在紀律面前人人平等的原...
2017-07-26
美國總統特朗普的面具近年曝光率甚高，經常出現在示威集會以至服裝派對上，有劫匪更忽發奇想用作犯案！意大利有兩兄弟早前到意大利北部都靈一帶，涉嫌爆竊數十部銀行自動櫃員機而被警方拘捕，其中一次犯案過程更被銀行大堂閉路電視拍下，片段顯示其中一名疑犯頭戴特朗普面具，以物件遮蔽銀行閉路電視的鏡頭，其後引爆自動櫃員機，造型惹笑。意大利警方日前展示二人的作案工具，包括兩個特朗普面具，警方指兩兄弟戴特朗普面具作案的想法，是受到多套電影啟發。
2017-07-26
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21物業（荃灣）市務推廣經理宋曉軍表示，荃灣立坊低層12室，面積293方呎，1房間隔，望街景，以483.8萬元易手，呎價16512元，屬市價。據了解，原...
2017-07-26
美股杜指和標普指數昨日早段上揚，受Caterpiller和麥當勞等公司上季業績勝預期帶動，杜指再次逼近歷史高位，標指則再度刷新紀錄高位。科技股納指表現反覆，早段曾受Google母企Alphabet股價下跌拖累，其後回復升勢。 美股三大指數繼續在歷史高位徘徊，杜瓊斯工業平均指數收市報21,613點，升100點；標普指數曾升至2479點，再創日內紀錄高位，收市報2477點，升7點。納斯達克指數收市報6412點，升1點。 滙控（005）美國預託證價格報76.88港元，較香港收市價升0.18港元；中移動（941）美國預託證價格報83.74港元，較香港收市價跌0.06港元。 ...
2017-07-26
曼聯在美國進行的四場熱身賽共入十球，紅魔周三續出戰國冠盃美國站，遇上有MSN攻堅的巴塞隆拿，可望上演一場入球騷。同日，皇馬亦於美國狂攻曼城，為周日史上首次海外版國家打吡撼巴塞磨利寶劍。 紅魔今夏四場友賽法定時間錄得三勝一和佳績，陣中三名鋒將都有入球進帳，當中拉舒福特佔了三球最多，盧卡古和馬迪爾分別有兩球和一球，攻力有保證。巴塞在國冠盃首仗憑尼馬梅開二度，以2:1打敗祖雲達斯在熱身賽旗開得勝，美斯在該仗也有一次助攻，證明MSN鋒線依舊勇猛。雙方攻力都不錯，今仗入球勢停不了。（now632台周四早上7:30直播） 皇巴借雙曼磨劍 同日另一場國冠盃美國站賽事，曼城近來似乎...
2017-07-26
暑假啟動，一家大細正四出尋找新奇好玩的玩意，最近於鰂魚涌開業的VERM CITY，除了是個專業室內攀石場，更引入熱爆的Clip n' Climb，當中有各式各樣攀爬架及四米高的梅花樁，正好考...
2017-07-26
35歲嘅前國寶級「跳水公主」郭晶晶，自13年首度添丁，今年4月再誕下近8磅重嘅重秤B女霍中妍，湊成「好」字。日前周日下午，幸福人妻撇下B女，與老公霍啟剛帶4歲大仔中曦現身中環。產後尚有「幸福肥」嘅晶晶...
2017-07-26
被視為新一屆特區政府第一個政治考驗的高鐵「一地兩檢」，具體方案昨天出爐，臚列出西九龍高鐵站的運作安排，以規限內地邊檢人員在「內地口岸區」的活動範圍和執法權力，除了具有合法性，亦與國際間的「一地兩檢」無異，可以釋除港人對跨境執法的疑慮。社會必須盡快取得共識，讓「一地兩檢」落實，推動高鐵成為利民便民的跨境基建。 耗資八百四十億元廣深港高鐵香港段，預計明年下半年通車，將有效連接內地二萬公里的鐵路網，大大縮短香港至深圳、廣州，以至全國各地的時間，方便程度和覆蓋範圍遠超目前的直通車，但前提是「一地兩檢」必不可少。若高鐵沒有「一地兩檢」，而是實施如直通車在起點站和終點站的兩地兩檢，內地...
2017-07-26
日前與九十年代的香港拳王葉文龍飯敍，上次見面是好幾個月前，在他搞得早已有聲有色的I-1拳賽場合中，不算久別，今次再見卻看得我連眼都凸了。 葉師傅無上擂台後，又教拳又從商，事業蒸蒸日上的同時，體重也增了不少，我認識他的時候，他定少不過一百八十磅。沒料到日前再見，他清減了兩個碼有多，還以為是人有相似而已。 坐下來聽葉師傅說起，原來近個多月來，他是刻意減磅操弗，為的是要出鏡，在其自傳式網絡大電影《金袍拳王》中演回廿多年前的葉文龍！而在這個多月的時間，他竟然減了接近四十磅，腰間贅肉都不見了，再加上勤操猛練，舉重打拳，麒麟臂倒愈來愈壯。 我問他那四十磅是怎樣減掉的，聽落都戥他辛苦，原...
2017-07-26