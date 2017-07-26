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﻿遇爭拗拍片不利化解衝突

2017-07-26 列印
　　本港地少人多，公共交通工具經常迫滿乘客，容易發生爭執。註冊輔導心理學家萬家輝表示，當一個人的私人空間受到「入侵」時，會感到無安全感，部份人會變得暴躁、焦慮，從而採取暴力行為。

　　萬家輝指，現代人很多時遇到爭拗便會取出手機拍下過程，認為「有片有真相」、「拍片變公義」。但他認為事實絕非如此，指拍片是一種不信任的表現，顯示當事人不相信雙方可和平解決問題，反以鏡頭威嚇對方，令對方因懼怕「公審」而讓步。

　　他又指，現代人的自我保護意識太高，強調不論訴諸暴力或拍片，對於自身精神絕無好處，建議遇到爭執時，應嘗試冷靜，體諒對方的處境。
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