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﻿海關拘健身中心兩董事 涉違《商品說明條例》

2017-07-26 列印
　　有市民早前光顧尖沙咀一間健身中心，惟購買會籍後卻被指不能提供相關服務，事主憤而向海關舉報。關員經深入調查後，懷疑涉事健身中心違反《商品說明條例》，昨日拘捕健身中心兩名女董事，涉嫌不當地接受付款。

　　關員經調查後，昨到涉事健身中心拘捕兩名分別三十歲及三十七歲的女董事，涉嫌不當地接受付款，違反《商品說明條例》。被捕二人正保釋候查，案件仍在調查中。

　　海關提醒商戶，必須遵守《商品說明條例》的規定，如任何商戶在接受付款時，意圖或在沒有合理理由下不供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。

  海關亦呼籲消費者，購買服務時應光顧信譽良好的商戶。
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