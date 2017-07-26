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﻿會展急召過千員工 應付風暴後重開

2017-07-26 列印
■會展管理公司額外安排地方作排隊之用。
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　　書展今年碰上突如其來的熱帶風暴洛克，八號風球除下後，書展要在短短兩小時內重開接待市民，原來幕後功臣是超過一千名全職前線會展員工及臨時會展工作人員，會展管理公司感謝員工努力。

　　會展管理公司日前在風球除下重開書展時，啟動應急團隊調動人手，派出逾三百名保安員將因風球收起的鐵馬重新部署，並由逾三百名工作人員重新檢視所有設施運作正常，確保排隊、清潔及餐飲等各方面作好準備。

　　會展管理公司董事總經理梅李玉霞感謝員工的表現，亦感謝市民體諒和支持。她表示，颱風來襲反映一直堅守周詳應變措施是正確的信念。
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