裁判官莫子聰指，四名證人證供誠實可靠，被告陳喜城在旅行團的單據上未有刪除阿聯酋航空舊有的燃油附加費，反而圈起及在上面打上剔號，而事實上阿聯酋航空燃油附加費已由二千八百三十九元減至一千元。
莫官相信，陳沒有向事主說明燃油附加費為團費「全包價」之內，收據上的記錄已構成對燃油附加費的表述，而被告公司在案發前已得知阿聯酋航空的燃油附加費將下調，明顯向顧客隱瞞該重要資料，此做法是得到陳的縱容及同意，故判陳喜城及美麗華旅行社罪名成立。
廣深港高鐵香港段預料明年第三季通車，「一地兩檢」不可或缺。行政會議昨通過「一地兩檢」方案，西九總站地下B3為「出發列車旅客出入境層」，B2為「來港列車旅客出入境層」，每層一半地方列作「內地口岸區」，以...
2017-07-26
中紀委前日公佈，曾被視為第六代熱門接班人的政治局委員、前重慶市委書記孫政才（見圖）涉嫌嚴重違紀受查。一日之內，包括北京、天津、以及孫政才曾主政的重慶等省市亦開會表態，支持中央對孫政才立案審查的決定，《人民日報》昨亦就事件以「用鐵的紀律從嚴治黨」為題發表評論。 新任重慶市委書記陳敏爾前日即召開市委常委（擴大）會議，「學習中央對孫政才同志涉嫌嚴重違紀問題立案審查的決定」。 傳有多名私生子女 《人民日報》昨亦發表評論指，中共中央對孫政才立案審查的決定，充份表明以國家主席習近平為核心的黨中央堅持黨要管黨、全面從嚴治黨的鮮明態度和堅定決心，充份體現黨堅持在紀律面前人人平等的原...
2017-07-26
美國總統特朗普的面具近年曝光率甚高，經常出現在示威集會以至服裝派對上，有劫匪更忽發奇想用作犯案！意大利有兩兄弟早前到意大利北部都靈一帶，涉嫌爆竊數十部銀行自動櫃員機而被警方拘捕，其中一次犯案過程更被銀行大堂閉路電視拍下，片段顯示其中一名疑犯頭戴特朗普面具，以物件遮蔽銀行閉路電視的鏡頭，其後引爆自動櫃員機，造型惹笑。意大利警方日前展示二人的作案工具，包括兩個特朗普面具，警方指兩兄弟戴特朗普面具作案的想法，是受到多套電影啟發。
2017-07-26
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21物業（荃灣）市務推廣經理宋曉軍表示，荃灣立坊低層12室，面積293方呎，1房間隔，望街景，以483.8萬元易手，呎價16512元，屬市價。據了解，原...
2017-07-26
美股杜指和標普指數昨日早段上揚，受Caterpiller和麥當勞等公司上季業績勝預期帶動，杜指再次逼近歷史高位，標指則再度刷新紀錄高位。科技股納指表現反覆，早段曾受Google母企Alphabet股價下跌拖累，其後回復升勢。 美股三大指數繼續在歷史高位徘徊，杜瓊斯工業平均指數收市報21,613點，升100點；標普指數曾升至2479點，再創日內紀錄高位，收市報2477點，升7點。納斯達克指數收市報6412點，升1點。 滙控（005）美國預託證價格報76.88港元，較香港收市價升0.18港元；中移動（941）美國預託證價格報83.74港元，較香港收市價跌0.06港元。 ...
2017-07-26
曼聯在美國進行的四場熱身賽共入十球，紅魔周三續出戰國冠盃美國站，遇上有MSN攻堅的巴塞隆拿，可望上演一場入球騷。同日，皇馬亦於美國狂攻曼城，為周日史上首次海外版國家打吡撼巴塞磨利寶劍。 紅魔今夏四場友賽法定時間錄得三勝一和佳績，陣中三名鋒將都有入球進帳，當中拉舒福特佔了三球最多，盧卡古和馬迪爾分別有兩球和一球，攻力有保證。巴塞在國冠盃首仗憑尼馬梅開二度，以2:1打敗祖雲達斯在熱身賽旗開得勝，美斯在該仗也有一次助攻，證明MSN鋒線依舊勇猛。雙方攻力都不錯，今仗入球勢停不了。（now632台周四早上7:30直播） 皇巴借雙曼磨劍 同日另一場國冠盃美國站賽事，曼城近來似乎...
2017-07-26
暑假啟動，一家大細正四出尋找新奇好玩的玩意，最近於鰂魚涌開業的VERM CITY，除了是個專業室內攀石場，更引入熱爆的Clip n' Climb，當中有各式各樣攀爬架及四米高的梅花樁，正好考...
2017-07-26
35歲嘅前國寶級「跳水公主」郭晶晶，自13年首度添丁，今年4月再誕下近8磅重嘅重秤B女霍中妍，湊成「好」字。日前周日下午，幸福人妻撇下B女，與老公霍啟剛帶4歲大仔中曦現身中環。產後尚有「幸福肥」嘅晶晶...
2017-07-26
被視為新一屆特區政府第一個政治考驗的高鐵「一地兩檢」，具體方案昨天出爐，臚列出西九龍高鐵站的運作安排，以規限內地邊檢人員在「內地口岸區」的活動範圍和執法權力，除了具有合法性，亦與國際間的「一地兩檢」無異，可以釋除港人對跨境執法的疑慮。社會必須盡快取得共識，讓「一地兩檢」落實，推動高鐵成為利民便民的跨境基建。 耗資八百四十億元廣深港高鐵香港段，預計明年下半年通車，將有效連接內地二萬公里的鐵路網，大大縮短香港至深圳、廣州，以至全國各地的時間，方便程度和覆蓋範圍遠超目前的直通車，但前提是「一地兩檢」必不可少。若高鐵沒有「一地兩檢」，而是實施如直通車在起點站和終點站的兩地兩檢，內地...
2017-07-26
日前與九十年代的香港拳王葉文龍飯敍，上次見面是好幾個月前，在他搞得早已有聲有色的I-1拳賽場合中，不算久別，今次再見卻看得我連眼都凸了。 葉師傅無上擂台後，又教拳又從商，事業蒸蒸日上的同時，體重也增了不少，我認識他的時候，他定少不過一百八十磅。沒料到日前再見，他清減了兩個碼有多，還以為是人有相似而已。 坐下來聽葉師傅說起，原來近個多月來，他是刻意減磅操弗，為的是要出鏡，在其自傳式網絡大電影《金袍拳王》中演回廿多年前的葉文龍！而在這個多月的時間，他竟然減了接近四十磅，腰間贅肉都不見了，再加上勤操猛練，舉重打拳，麒麟臂倒愈來愈壯。 我問他那四十磅是怎樣減掉的，聽落都戥他辛苦，原...
2017-07-26