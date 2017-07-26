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﻿獲減燃油費瞞旅客 首間旅社違《商品例》定罪

2017-07-26 列印
　　首宗持牌旅行社干犯《商品說明條例》被定罪。美麗華旅行社及其副總經理陳喜城在銷售旅行團時，向顧客隱瞞阿聯酋航空減收燃油附加費，遭海關票控違反《商品說明條例》作出屬於誤導性遺漏的營業行為，昨被裁定三項罪名成立，各判罰款九千元，旅行社需向三名事主賠償一萬四千七百一十二元。

　　裁判官莫子聰指，四名證人證供誠實可靠，被告陳喜城在旅行團的單據上未有刪除阿聯酋航空舊有的燃油附加費，反而圈起及在上面打上剔號，而事實上阿聯酋航空燃油附加費已由二千八百三十九元減至一千元。

　　莫官相信，陳沒有向事主說明燃油附加費為團費「全包價」之內，收據上的記錄已構成對燃油附加費的表述，而被告公司在案發前已得知阿聯酋航空的燃油附加費將下調，明顯向顧客隱瞞該重要資料，此做法是得到陳的縱容及同意，故判陳喜城及美麗華旅行社罪名成立。
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