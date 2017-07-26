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﻿長期在美從事生物醫學教研

2017-07-26 列印
　　候任中大校長段崇智洋名Rocky，在香港出生，負笈美國升學，七七年在紐約洛克菲勒大學取得博士學位，其後在哈佛醫學院擔任博士後研究員，師從「波士頓假臂」發明者Melvin Glimcher。八○年起先後在美國多間知名學府從事生物醫學教研工作，九七年在托瑪士傑佛遜大學成立全美首個細胞及組織工程學博士學位課程。

　　段崇智○九年獲聘於賓夕凡尼亞州匹茲堡大學，出任該校骨科手術系傑出教授兼常務副系主任、細胞及份子工程中心總監、軍事醫學研究中心首任總監、生物工程學系教授等多個職位。他帶領的科研團隊正研究利用3D打印技術，回復例如因關節炎等病症而受影響的關節功能，有關的微生理系統模型更獲資助到國際太空站作進一步研究。
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