﻿創意造地 港大構思解樓荒 可建30萬單位 填平船灣淡水湖

缺地建屋，樓價難回落。香港大學都市實驗室科斯產權研究中心發表「增闢新土地的長遠機制與策略報告」，新構思建議填平面積達一千二百公頃的船灣淡水湖，興建三十萬個住宅單位，以容納九十萬人居住。報告又建議收回私人手上的部份新界土地，同時改革補地價機制，預計可以釋放最少一千公頃土地。



港大房地產及建築系教授黎偉聰及講座教授鄒廣榮表示，由一九五○年至今，本港填海造地面積共有六千三百一十八公頃，佔全港可用土地三成，期間人口增長逾四百九十萬；當中沙田、屯門及將軍澳新市鎮，分別從填海取得約六百三十、五百和六百四十公頃土地。九七年《保護海港條例》通過以後，香港未有大型填海發展規劃。由一○年起，香港幾乎未有新填海土地供應，期間人口增長逾四十二萬。



可釋放一千公頃地



研究團隊相信，填海是最重要且最有效的增闢新地方法，建議政府恢復大型填海工程。報告又特別建議在船灣淡水湖填平造地方案，以地積比兩倍計，將淡水湖填平後，可興建三十萬個面積六百五十方呎的單位，供約九十萬人居住。研究團隊指，船灣淡水湖屬人工湖，在早年興建過程中已對生態環境造成破壞，再填平建屋，對環境損害相對較少，而且技術上亦可行。



另外，報告提到，部份新界土地的地契二○四七年到期，建議政府屆時收回私人擁有但未被開發利用或閒置土地，加上目前主要發展商擁有的一千公頃土地，相信有非常大的發展潛力；報告促請政府同時改革補地價機制，給予發展商更大的誘因發展新界土地儲備。



在決策方面，報告提議政府成立一個常設決策機構，由特首領導為持續土地供應制定策略性計劃，建立龐大土地儲備，以減低住宅價格波動和回應房屋需求。



環團質疑違背可持續發展



環保觸覺狠批填平船灣淡水湖之議無稽，該組織指出，船灣淡水湖向廣泛地區供應飲用水，為市民提供穩定及安全的飲用水供應，不應為建屋而危害公眾基本生活需要，填平水塘亦有違可持續發展原則。