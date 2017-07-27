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﻿【預防流感】提供快速測試診所醫院名單及價錢

2017-07-27 列印
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　　今年的夏季流感總死亡人數已逾200人，所謂預防勝於治療，爸媽不妨考慮先為子女進行快速流感測試，醫務所及私家醫院均有提供相關服務，價錢豐儉由人。https://goo.gl/io2goz
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