﻿港有權出租地方設內地口岸 比喻租房予業主 袁國強：一地兩檢不違法

行政會議前天通過廣深港高速鐵路香港段「一地兩檢」方案，將西九龍總站四分一面積劃為「內地口岸區」，包括出、入境層各一半地方、月台、路軌和列車車廂將實行內地法律，惹起泛民議員質疑違反《基本法》第十八條全國性法律不在港實施的規定。幾位政府官員昨天解畫，律政司司長袁國強指出，《基本法》本身賦予香港出租土地的權力，人大亦可授權香港推行「一地兩檢」，他又以租客可把地方租給業主作比喻，有信心「一地兩檢」不違法。



對於有人質疑「一地兩檢」方案違反《基本法》，律政司司長袁國強重申，根據《基本法》第七條，香港境內的土地和自然資源由國家擁有，而港府則負責管理、開發、出租等；加上按「三步走」方式，即香港跟內地達成合作安排後，須得到全國人大常委會批准，故在獲人大常委會授權後，按《基本法》第二十條規定，香港亦有權租地予內地成立口岸區，而國內法律理應可以在當區內實施。



袁國強又以業主跟租客關係，比喻內地和香港實行「一地兩檢」，「業主租咗間屋畀我，跟住發現佢自己唔夠用，問我可唔可租返間房畀佢，呢個權力係可以有」，他有信心「一地兩檢」方案符合《基本法》。



部份管轄權交內地



袁國強指出，「內地口岸區」的業權仍屬於香港，故不存在割地的問題，「唔係成個地、空間分咗出去」，只是將部份管轄權因特定目的交予內地；又以駐港的領事館運作類比，強調在港設「內地口岸區」雖無先例，但相信「一地兩檢」在法律上可行。



他期望在年內跟內地達成合作協議並獲人大批准，並在明年暑假前完成本地立法，以配合高鐵明年第三季通車的目標。他又提到，《基本法》在起草時未有「一地兩檢」，認為在尊重法律同時，法律亦要與時並進，不應成為香港平穩發展的限制，公眾亦應以理性、客觀的態度去看待「一地兩檢」，不應將議題政治化、妖魔化。



指法律要與時並進



另外，公眾擔心高鐵總站「內地口岸區」的執法問題，有意見指若發生事故，乘客從屬於「內地口岸區」的車廂走出屬「香港口岸」的路軌，是否屬非法入境。保安局局長李家超解釋，乘客只是未辦理入境手續，不會被視為非法入境，可以稍後補辦。



對於有要求限制內地人員在「內地口岸區」只做「出入境、清關和檢疫」工作，不具「執法權」。李家超回應，指若內地執法人員拘捕犯人權力會受挑戰，香港將會面對內地逃犯和難民湧港的問題，「如果佢買一張高鐵飛就可以嚟到香港，而佢提出免遣返聲請，我哋的確要處理。」