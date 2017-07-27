﻿張建宗：可邀議員視察車站釋疑

高鐵總站「一地兩檢」方案引起熱議，政務司司長張建宗昨出席公開活動後表示，方案有助香港長遠經貿發展，加強與內地各方面的聯繫，他所接觸的各方代表亦歡迎方案。然而反對派對方案仍存在憂慮，在不同節目上批評，方案對《基本法》造成衝擊。



張建宗強調，「一地兩檢」並非由國家主導，而是國家回應及配合香港需求。他又透露，前日分別向駐港外國領事、全港十八區區議會正副主席及外國商會簡介「一地兩檢」方案，均反應正面，期望可以盡快落實方案。他認為整個設計方案已經回應社會的憂慮，包括內地口岸區以密封式運作、內地人員不能過夜、香港段採隧道形式等；強調內地人員明顯無權進入香港執法。政府樂意在休會期間隨時候命，應議員要求到立法會全面解釋方案；亦可邀請議員實地考察西九龍總站和石崗列車停放處，了解高鐵運作，以釋除疑慮。



涂謹申憂再削港自治



民主黨立法會議員涂謹申不認同政府引用《基本法》第二十條解釋「一地兩檢」，指出內地授權去放棄自治，並非一國兩制原有保障香港自由的構思，擔心將來有更多情況引用二十條減少香港自由，「中央可唔可以授權香港去取消保障人權嘅條文呢，如果係咁就好恐怖！」立法會議員朱凱廸亦批評，方案對憲政造成衝突，然而政府由提出興建高鐵至今，一直未有跟公眾討論，聽取市民意見，呼籲市民不要只顧方便，亦要考慮箇中的法律問題。香港大學法律學院首席講師張達明形容，「一地兩檢」是在香港成立特區中的特區，擔心現時似乎已經不能依靠《基本法》約束中央的權力，由中央以國內法治觀念演繹條文，「佢話法律就係法律」，只能寄望政府或中央自我約束，令香港保持法律保障。