﻿半世紀石礦場交還政府 呂志和冀參與發展安達臣道項目

嘉華集團旗下嘉華建材，昨天完成安達臣道石礦場逾半世紀的商業開採經營權，將石礦場交還政府，功成身退，該處料可提供逾四十公頃用地，將可興建九千四百多個住宅。嘉華國際主席呂志和表示，日後政府招標時，會參與入標，希望可參與發展這個項目，以償心願。但市場競爭激烈，有行家不賺錢的項目都做，故未知可否如願。



安達臣道石礦場交還政府後，意味該集團在香港最後一個石礦場已結束經營。政府預計，該地段可興建九千四百多個住宅單位，建設二萬五人的社區，最快二○二三至二四年入伙。呂志和早前接受《星島日報》訪問時指，在他眼中，安達臣道石礦場景觀一流，飽覽整個香港、九龍、尖沙咀至鯉魚門，他說：「今次交接，我把整個青山綠水也交還政府，沒有任何瑕疵。」



在上世紀八、九十年代，香港多項大型基建動工，石礦場生產進入高峰期，至今為香港提供近一億噸建材。呂志和稱：「我是真的不捨，總希望有機會政府投地時，我能投到其中一幅，我也滿足了，因為是自己的心血，五十多年都在那裏。」



為港提供近億噸建材



嘉華集團副主席呂耀東表示，石礦場景觀理想，相信到時集團會入標競投住宅地，但考慮到各個發展商出價積極，集團會盡力而為。二十年前，他們已提出用地段建屋，現今陸續落實，形容是引以為榮的多贏做法。



副總經理黃雄進表示，香港需要有新石礦場，因為本港未來有不少大型工程，例如東北發展和第三條跑道等，都需要大量建材。他指，如果從外地引入材料，運輸和天氣問題或未能保障物料供應，而運輸過程亦可能影響環境。集團在香港未有新石礦點，目前位於廣東省惠東有一個石礦場，面積大於安達臣道石礦場，年產量四百三十萬噸。