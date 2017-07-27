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日報新聞 > 港聞

﻿儲局議息按兵不動

2017-07-27 列印
　　聯儲局結束兩天議息會議，鑑於勞工市場及經濟持續向好，儲局決定維持聯邦基金利率在一厘至一點二五厘的目標區間。

　　美國周三股市向好，杜指中段報二一七一六點，升一百零二點；納指則報六四二二點，升十點。滙控美國預託證券價格中段見七十六點九九港元，升零點四四港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點九九港元，升零點三四港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百五十三點四美元，升一點三美元；紐約期油報每桶四十八點六四美元，升零點七五美元。
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