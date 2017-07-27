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﻿留學台灣兩港女遭電騙

2017-07-27 列印
　　本港警方前日一小時內，先後接獲兩名在台灣讀大學的女子報案，其中一名事主姓朱，十八歲。其早前接獲一名自稱入境處職員來電，並將電話轉駁至另一名自稱內地執法人男子，指朱涉及一宗刑事案。朱不虞有詐說出自己跟父親的資料，再將約六千一百港元存入一內地銀行戶口，並按騙徒指示關掉電話。

　　詎料騙徒之後竟以更改來電顯示方式，致電朱女的五十五歲父親，電話號碼顯示為其女兒，訛稱其愛女被綁架，要求約一萬元人民幣贖款。朱父信以為真，但存款後才確認女兒無恙被騙，於前晚約八時往將軍澳警署報案。一小時後，將軍澳警署再接獲一名二十二歲姓盧，同在台灣讀大學的女子報案，稱被同樣手法受騙，損失約一萬三千港元。兩案均列作以欺騙手段取得財產處理，交將軍澳警區刑事調查隊第二隊跟進。

　　警方昨指今年上半年電騙案數字有回升，共有四百四十三宗，涉及逾一億四千萬元，其中以假冒官員為最主要手法。
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