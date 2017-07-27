 Advertisement
  • 2017年7月27日 星期四
  • 28º
  • 83%
熱門： 流感劉皇發日本腦炎書展一地兩檢

日報新聞 > 港聞

﻿男子機舖打機被斬失11萬

2017-07-27 列印
Previous Next

　　大埔一間遊戲機舖昨午發生斬人劫案，一名男子聲稱從銀行提取十一萬元後，進入一間遊戲機舖欲打機時，兩名持刀兇徒（見圖）突然闖入，不由分說揮刀斬傷事主後，劫去事主載有現款的斜揹袋後奪門逃去。傷者事後報警及獲送院治療。

　　昨午五時許，年約三十歲男事主，報稱在銀行提取十一萬元現金放入一個斜揹袋後，進入大埔大光里一間遊戲機中心欲打機。事主入遊戲機舖到廁所後步出，欲坐下打機時，突然有兩名持刀男子衝入，直奔向事主，不由分說揮刀斬傷他頭及背部，然後搶去他載有現金的斜揹袋，然後奪門逃去。傷者負傷報警，警員到場將傷者送院治療，並在附近兜截賊人，但無發現。

　　警員事後翻看附近店舖閉路電視，發現兩名男子逃離現場，其中一人右手持刀，沒有蒙面及揹着疑為事主的斜揹袋，另一人則穿着深色連帽外套。案件警方列行劫傷人，及追緝賊人歸案。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd