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﻿的士私家車飄移疑鬥車

2017-07-27 列印
■一輛「紅的」及私家車圍着葵涌一迴旋處繞圈玩飄移。
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  的士司機表演「甩尾」時有聽聞，日前網上再流傳一段短片，見一輛「紅的」圍着葵涌一迴旋處繞圈玩飄移。短片引來網民熱論，有留言抵死謂「一睇就知司機滑胎救車，滑到停唔到」。

　　相關短片昨日在多個網上群組瘋傳，短片僅長十餘秒，就背景推測，相信為葵涌青尚路及青高路交界迴旋處。片段起首已聞得轟隆吵耳的引擎聲，並見一輛市區的士，正以飄移方式圍着迴旋處繞圈。其間亦見另一輛私家車駛入迴旋處玩飄移，兩車未知是否鬥車。片中的士至少飄移繞迴旋處兩圈，快結束之際可聽到一男子大喊「喂得喎！」

　　早在至少兩年前，有網民上載同一地點拍得的士與多輛跑車飄移短片到互聯網。執業大律師陸偉雄表示，司機有意圖做出飄移行為，可能造成危險，可被控危險駕駛或非法賽車。
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