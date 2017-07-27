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﻿酷熱破今年紀錄 跑馬地35.7℃

2017-07-27 列印
■本港一連數天烈日當空，天文台昨午二時五十分錄得最高氣溫達攝氏三十四點四度。
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  打風過後，本港天氣持續酷熱，天文台昨午更錄得最高氣溫攝氏三十四點四度，打破今年最高氣溫紀錄。另外，熱帶風暴「納沙」昨日在菲律賓附近海域形成，預測本周末至下周會增強為颱風，屆時或直撲台灣，本港天氣亦受影響。

　　本港一連數天烈日當空，天文台昨午二時五十分錄得最高氣溫達攝氏三十四點四度，超越上月十一日錄得三十四點一度紀錄，暫為今年最高氣溫。港九多個地區亦錄得高溫，如跑馬地最高錄得攝氏三十五點七度；石崗錄得攝氏三十五度；上水亦錄得攝氏三十四點九度。

　　惟據九天天氣預報，本港由今日起數天將受一道低壓區及熱帶風暴「納沙」影響，未來數日天氣會多雲有雨。目前納沙正集結於台灣高雄以東南約一千公里，料本周六會加強至颱風風力，移往台灣以東海域。至於另一個熱帶風暴「桑卡」，昨已在中南半島減弱為低壓區。
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