﻿書展結束 貿發局收一百箱捐書

「曙光計劃」數名義工昨晨到會展將捐書分類和包裝，再運返屯門工業中心會址，當中不少回收書籍為過期雜誌、漫畫和愛情小說，亦有電腦書。
「曙光計劃」主席何峻維稱，去年從書展回收逾五千本書，今年只有約四千本，運輸費約三千元，以舊書為主，笑言「少咗啲運程書」。他表示，去年經整理後先舉辦派發活動，並將書籍轉贈給學校、教會等不同機構，餘下再進行義賣活動，預計今年亦會採取類似做法。
他又提到，去年市民反應踴躍，少量未能賣出的書亦放在會址讓街坊翻閱：「我哋做環保嘅，都係想物盡其用」。
缺地建屋，樓價難回落。香港大學都市實驗室科斯產權研究中心發表「增闢新土地的長遠機制與策略報告」，新構思建議填平面積達一千二百公頃的船灣淡水湖，興建三十萬個住宅單位，以容納九十萬人居住。報告又建議收回私...
2017-07-27
希望飛越太空的年輕人有機會實現夢想！中國航天英雄、載人航天工程辦公室副主任楊利偉透露，中國將在今年啟動第三批太空員的選拔工作，有異於過往選拔標準，這次將面向社會，選拔些有工程背景的工程和科研人員，讓他們在未來的太空任務中擔任空間站、航天器的維修和組裝等工作。 據內地傳媒報道，昨日開幕的首屆中國太空員飛天攝影作品展，展出中國太空員過去在太空拍攝的近百張作品，包括楊利偉的首張「太空自拍」、女太空員劉洋「站着睡覺」的相片等，展現太空員在太空工作和生活的情況。 楊利偉昨憶述自己拍攝「太空自拍」照的情境，「當年我拍照時是在返回艙內，只有兩個狹小的舷窗可以對外拍攝，視角很有限。...
2017-07-27
美國和伊朗關係再度升溫。美國海軍一艘巡邏艇前日在波斯灣進行訓練期間，向一艘逼近的伊朗艦艇開火示警，兩艘艦艇一度相距不足一百四十米。兩國海軍近年多次在波斯灣發生衝突，而今次是美國總統特朗普上任後首次發生類似事件。 有美國國防部官員表示，美國海軍一艘巡邏艇「霹靂號」（USS Thunderbolt，圖右）周二在波斯灣進行訓練期間，伊朗一艘艦艇突然以高速駛近，兩艘艦艇一度相距只有約一百三十七米。美軍曾透過無線電試圖與對方溝通，但不獲對方回應，美軍最終決定發射警示彈，以防艦艇發生碰撞。 美國官員又指，伊朗船艦隨即停止挑釁動作，但仍逗留在附近海域數小時，相信該艘伊朗艦艇隸屬伊...
2017-07-27
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯營業經理張少勛表示，東涌映灣園8座高層A室，面積約為897方呎，3房連套房間隔，望海景，成交價約910萬元，呎價約10145元，屬市價，買家為本地外籍客...
2017-07-27
美國聯儲局在今晨結束兩天議息會議後，決定按兵不動，維持聯邦基金利率在1厘至1.25厘的目標區間，但當局表示，縮表將會於「不久後」開始。美股昨日早段造好，三大指數均曾刷新日內新高紀錄，主要受惠於新出爐的公司業績理想。 杜瓊斯工業平均指數初段曾升129點，再創日內新高，報21742點，其後升幅收窄，今晨四時收市報21711點，升97點；納斯達克指數曾升20點，亦刷新高位紀錄見6432點，收市報6422點，升10點；標普500指數曾升至2481點新高，收報2477點，升0.70點。 恒指ADR衝破27000關 滙控（005）美國預託證價格報77.05港元，較香港收市價升0...
2017-07-27
拜仁慕尼黑翼鋒列貝利明言不滿上季上陣時間，教練安察洛堤亦回應訴求，在今夏國冠盃讓這位三十四歲老將擔大旗。此子亦不負眾望愈戰愈勇，而且球隊熱身賽表現亦較對手國際米蘭穩定，今晚在新加坡可望再下一城，直取主勝。（now633、ViuTV 96台今晚7:35直播） 列貝利上季為拜仁各賽事上陣三十一場，只有七次打足九十分鐘。他早前直言希望新一季情況有所改善︰「我雖然已經三十四歲，但仍有足夠魄力在高水準賽事中立足，很難接受要長時間留在後備席上，希望新球季可以得到更多上陣機會。」 教練安察洛堤亦刻意在今夏國冠盃給這名法國老將機會，此子三仗均擔正，狀態亦愈來愈好，上場對車路士更交出...
2017-07-27
平治本月中在瑞士蘇黎世舉行新改良版New S-Class全球試車活動，包括本報在內的十多位本地傳媒，優先實地試駕了重點新型號S560L豪華長陣版。 文：彭志揚 圖：陳偉林（蘇黎世） ...
2017-07-27
暑期壓軸猛片《殺破狼·貪狼》將於下月25日強勢上映。新片由大哥大洪金寶擔任動作導演，精心設計嘅拳腳功夫及技術格鬥連場，豈能錯過！早前，本報緊貼《貪狼》劇組遠赴泰國探班，其中一場拳霸Tony Jaa與前...
2017-07-27
香港長期鬧土地荒，房屋供不應求，樓價不斷飆升，近年劏房愈「劏」愈多，港人的居住質素每況愈下。政府必須大膽出招，方能應對這個民生頭號問題。繼有建議在貨櫃碼頭之上蓋搭建大型平台，用作建屋之後，昨天香港大學學者建議填平船灣淡水湖，並重推填海大計，跳出框框，甚具創意，值得政府和公眾認真探討，為早日紓緩土地短缺找出可行的解決方法。 港大學者指出，船灣淡水湖原來的海岸生態，已被人工開發損害，故填平之議，對生態破壞相對較少，若能落實，可得一千二百公頃土地，估計可建三十萬個中型單位，容納至少九十萬人居住，成為未來的新市鎮。這個大膽建議，令人回想起九七年前，港英政府推動大型新市鎮發展的歷史，...
2017-07-27
人就是人，做事再加小心都好，亦難免出錯。只不過做傳媒工作的，工作的性質就是要將消息廣告天下，故不錯則已，一旦出錯，尤其是大錯，必然人盡皆知，相形轟動。 近年傳媒工作者犯過最大的錯誤，出自已熄機的亞洲電視。二○一一年七月六日晚間，亞視新聞誤報前國家主席江澤民逝世，連屏幕上的台徽都轉作黑色致悼，未幾雖知搞錯，覆水卻已難收。結果事情還鬧上立法會調查，有人辭職收場。 這樣看似無稽的錯誤，尚且都會發生，則早前馬會足智彩鬧出來的風波，相形皮毛。話說本月十九日的一場韓國聯賽，全北汽車以三比一贏了FC光州，惟提供賽果予馬會的有關方面，不知何故出錯，竟告知馬會是四一之比，馬會自然就按這消息派...
2017-07-27