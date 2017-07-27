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﻿書展結束 貿發局收一百箱捐書

2017-07-27 列印
　　一連七日的書展前日正式結束，為改善書商在展期結束後將大量書籍棄置造成浪費，貿發局自去年起設置回收區和回收籠，讓參展商離場前捐贈不想帶走的書籍，並邀請慈善團體基督教勵行會及「曙光計劃」到場接收捐書。貿發局今年共收到一百箱捐書，較去年多一倍。

　　「曙光計劃」數名義工昨晨到會展將捐書分類和包裝，再運返屯門工業中心會址，當中不少回收書籍為過期雜誌、漫畫和愛情小說，亦有電腦書。

  「曙光計劃」主席何峻維稱，去年從書展回收逾五千本書，今年只有約四千本，運輸費約三千元，以舊書為主，笑言「少咗啲運程書」。他表示，去年經整理後先舉辦派發活動，並將書籍轉贈給學校、教會等不同機構，餘下再進行義賣活動，預計今年亦會採取類似做法。

　　他又提到，去年市民反應踴躍，少量未能賣出的書亦放在會址讓街坊翻閱：「我哋做環保嘅，都係想物盡其用」。
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