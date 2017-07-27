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﻿【旅行小確幸】頭條Jetso App幫你揀「旅」伴

2017-07-27 列印
■二十吋、二十五吋同二十九吋三種尺寸任君選擇。
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        　　今期頭條Jetso App有電子優惠券購買英國品牌Antler行李箱同防盜背包！二十吋、二十五吋同二十九吋三種尺寸任君選擇，總有一個啱你心水！一個好嘅「旅」伴需要堅固、耐用、輕身、推動自如，Antler行李箱通通滿足到你，今次優惠仲低至四一折！簡直為你做足一百分！中意做Backpacker嘅朋友一樣無有怕！荷蘭品牌XD Design多功能防盜背包，話明「防盜背包」保護性一定有番咁上下！暗藏式拉鏈、防割物料抵擋利器之餘上，設計合乎人體工學，聽講仲減輕百分之二十至二十五重量！而家係港九新界都有分店嘅家家換領中心出示Jetso App嘅電子優惠券就可以用優惠價揀番一個屬於你嘅「旅」伴啦！
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