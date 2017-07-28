﻿疑解放軍測試反導系統 港飛中亞貨機 驚見導彈

貨機遇導彈，場面震撼！一名荷蘭籍機師日前駕駛貨機，由香港飛往阿塞拜疆，在中國空域目擊一道強光逐漸變大，最後爆開。他震驚之際即用手機拍下畫面，及後他獲悉是解放軍測試反彈道導彈系統，形容「此生難得一遇」。本身是民航機師的立法會議員譚文豪表示，這類軍事活動須在禁飛區進行，機師依照規劃的飛行路線，不飛越禁飛區，他相信貨機與導彈相距很遠。



現年三十四歲荷蘭籍機師海茨（Christiaan van Heijst），十四歲已學習駕駛飛機，現在是一名資深高級副機師，他早前和機師朋友成立航空拍攝公司，記錄由駕駛艙外望的夢幻奇景，並放上網與公眾分享。



海茨本周日（七月二十三日）駕駛波音747-8貨機，由香港飛往阿塞拜疆首都巴庫，貨機在中國空域三萬二千一百呎飛行，飛越喜瑪拉雅山之際，他突然看見遠空一道強光掠過，他與另一機師以為是熱氣球或怪狀雲；幾秒後，他們才認出應是火箭或導彈留下的痕跡。



海茨描述，事發時夜空一點光向上移動，光點瞬間膨脹，變成圓形，光圈顏色快速轉變，整個過程約為十二分鐘。他驚訝之餘還把過程拍下。他說，事前已知悉飛行路徑以南和以北部份中國領空關閉，無人告知他有導彈試射。他及後才知解放軍測試反彈道導彈系統，形容是「此生難得一遇景象」。



傳媒早前報道，解放軍本周一進行中段反彈道導彈試驗，或採用紅旗-19或紅旗-26型中段反導彈武器。



擁有多年駕駛飛機經驗的譚文豪表示，發射飛彈、火箭及太空船升空，必定在禁飛區內進行；機師規劃飛行路線時會遠離有關空域，他估計海茨駕駛的貨機，與測試地點相距很遠。



譚文豪：南海常有美軍蹤影



他笑說，自己未曾在飛行途中見過飛彈；他過往途經歐洲及台灣空域，目睹遠方有戰機掠過。他又指，南中國海一帶不時有美國軍機巡邏和演習，民航機的雷達不時掃描到軍機的蹤影，但不會構成危險。



民航處提供詳盡禁飛區情報



民航處發言人回覆記者查詢，本港和世界各地不同的飛行情報區，均會因應需要而作常設或臨時飛行禁區，處方的航空情報管理中心會向各航空公司飛行員提供航行相關資料。航空公司及飛行員有責任制定合適和安全的飛行路線。