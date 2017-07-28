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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升58點

2017-07-28 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二一七六九點，升五十八點；納指則報六四五六點，升三十三點。滙控美國預託證券價格中段見七十七港元，升零點一港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點四港元，升零點○五港元。

　　紐約期金中段報每盎司一千二百五十七點一美元，升七點六美元；紐約期油則報每桶四十九點○九美元，升零點三四美元。

　　社交網站龍頭facebook股價受惠於強勁次季業績，曾急漲超過百分之五，並刷新紀錄。

　　另一家社交網站twitter則因次季新增用戶數字不及預期，股價早段曾急挫一成四。
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