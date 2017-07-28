﻿譚惠珠指「一地兩檢」 符基本法

高鐵「一地兩檢」方案的法理依據，引發爭議。《基本法》委員會委員譚惠珠提出新法理解釋，指《基本法》列明港府應提供經濟和法律環境，鼓勵各項投資、技術進步等，認為高鐵「一地兩檢」符合這條文，而全國人大常委會亦能依法彌補方案的灰色地帶。反對「一地兩檢」的人士則組成關注組，質疑「一地兩檢」並無必要，要求政府展開公眾諮詢。本報記者



《基本法》委員會委員譚惠珠表示，根據《基本法》第一一八及一一九條，港府應提供經濟和法律環境，鼓勵各項投資、技術進步並開發新興產業，亦應制定適當政策，促進和協調行業的發展；加上《基本法》第七條有關香港境內土地屬於國家所有的條文，故「一地兩檢」方案具法律基礎。



日前律政司司長袁國強多次引用的《基本法》第二十條挺「一地兩檢」，譚惠珠認為並非促成方案合乎法理的關鍵條文，指在「三步走」的第二步，即全國人大常委會在確定和批准兩地所達成的合作協議時，會將所有法律上灰色地帶和疑問釐清。她補充，常委會可根據《基本法》及《中華人民共和國憲法》第三十一條，規定在特區內實行的制度和政策。



工聯會屬下香港旅遊聯業工會聯會，以及四個旅遊業相關的工會召開記者會，要求盡快落實「一地兩檢」。工會指，方案方便市民和旅客往返香港和全國各地，有助吸引更多旅客來港，促進經貿、旅遊及專業服務發展，增加就業機會。



泛民促盡快諮詢公眾



由泛民立法會議員、學者、民問團體等組成的「一地兩檢關注組」，臨時聯絡人陳淑莊指，將透過宣傳和教育讓市民了解方案，要求政府盡快進行公眾諮詢。成員梁啟智引用政府文件上的客量預測推算，高鐵逾六成乘客只是前往深圳，短途更佔八成三；加上現時香港往返長沙、桂陽等較遠程的航班只有極少量，反映需求不大，直指「一地兩檢」並不需要。他指，政府引用第二十條支持方案是「嚇親人」，破壞法治精神中所強調法律的可預知性，形容後果比釋法更嚴重。