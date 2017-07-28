﻿何俊仁患初期肺癌 已切除腫瘤無擴散

民主黨前主席、支聯會主席何俊仁患上初期肺癌，上周五完成肺部癌組織切除手術，前日回家休息，癌細胞沒有擴散，毋須化療。民主黨前議員單仲偕透露，何俊仁已切除少於一厘米肺癌腫瘤。民主黨創黨主席李柱銘曾探病，形容何的手術非常成功。



支聯會副主席蔡耀昌表示，何俊仁早前發現身體出問題，檢查後須做手術，但不便透露患甚麼病，只稱何情況理想，正在休息。他指，何作為支聯會主席，其角色重要，已安排會內其餘人士互相補位。



民主黨前議員單仲偕證實何俊仁患肺癌，指原本是何俊仁的朋友預約身體檢查，朋友臨時甩底，由他代替接受磁力共振掃描，竟發現左肺患初期肺癌，上周五到醫院切除腫瘤，相信少於一厘米，現時體內暫未再發現癌細胞，他剛完成手術精神不錯，目前正在休息。



李柱銘：手術非常成功



民主黨創黨主席李柱銘曾探望何俊仁，透露他已接受的手術，非常成功，前日跟他通電時得知他已從醫院返回家中，雖仍有痛楚，但情況每一日都有進步，惟通電時說笑會令何俊仁咳嗽。



何俊仁最後一次出席公開場合是在本月十五日，當時出席支聯會聲援諾貝爾和平獎得主劉曉波的集會，其時並無異樣，平日亦無吸煙習慣。現年六十五歲的何俊仁，本身為律師，從政逾三十五年，一直為民主黨核心成員，九八年任黨副主席，○六年起任兩屆主席。○六年他在中環麥當勞用膳時，遭數名兇徒「扑頭」襲擊，被毆打五分鐘致重傷，鼻骨被打裂，是回歸後首位受襲議員，治療康服後被網民封號為「鐵頭仁」。一四年，他在立法會出席財政預算案發佈 會時，用平板電腦看少女模特兒照片，被記者拍到並廣傳，其後被稱為「AV仁」。○九年曾在泰國康民醫院身體檢查，發現心臟血管問題，醫生建議他即時通波仔，他回港檢查後，證實毋須做手術。