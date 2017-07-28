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﻿假冒稅務局欺詐電郵有病毒

2017-07-28 列印
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　　假冒稅務局電郵出沒！稅務局前日發新聞稿，指近來接報有一個欺詐電郵，佯裝由稅務局發出，並在內提供一個超連結，要求市民前往一個不明網站下載一個不明程式，而該程式可能載有電腦病毒。稅務局呼籲市民提高警覺，並指已將事件轉交警方調查。

　　稅務局前日發出新聞稿，呼籲市民小心提防一個名為「taxctr1@ird.gov.hk」的電郵地址，該電郵佯裝由稅務局發出，實質為欺詐電郵。當市民打開後，該電郵會提供一個超連結，要求市民往一個不明網民下載一個「Income tax return filing App」程式，而該程式可能載有電腦病毒。

　　稅務局強調，該電郵與局方沒有任何關係，並已然將事件交警方作進一步調查。稅務局再提醒市民，如收到有可疑的電郵，應提高警覺，不要隨便開啟。
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