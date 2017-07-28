﻿動物捐血 動物血庫存貨有限 網民互助「求血」 救貓一命

女文員自願捐肝拯救不相識的垂危女病者，盡顯大愛，感動港人；類似好人好事，也在寵物主人之間發生。香港未設有大型動物捐血中心，一旦家中貓狗患病而急需輸血，主人只好四出向陌生人的寵物「求血」，拯救家中毛孩一命。一名貓主人為患癌病貓求血續命，有網民群組公開呼籲，為素未謀面的主人奔走，亦有人不問金錢回報，擔起聯絡人角色，並儲存貓狗的血型資料，協助配對血型，盡顯無私精神。記者 鍾嘉文



從事企業傳訊工作的張小姐，家中飼養一隻名叫妹妹的貓兒，已十二歲，屬年老一族，去年患眼癌接受手術，摘去左眼球，至今年四月中，張小姐驚覺妹妹腹部異常腫脹，求診後發現癌細胞蔓延肝臟，引致內出血，妹妹急須輸血續命，張坦言：「以為好似人入醫院咁，擺低隻貓就有得醫。」詎料妹妹血型罕有：「十隻貓先得兩隻係B（型），連診所都未有血包，要我自己搵（血包），如果冇就一、兩日內冇命」。



對捐血寵物要求高



為拯救妹妹，張在動物診所建議下向香港動物血庫查詢，同時在facebook「捐血」群組向網友求助。她形容當時心情「很無助、很徬徨」，還有一絲不甘心，「妹妹都老啦，未必醫得返，但因搵唔到血而死，好唔甘心」。有不少有心貓主人聞訊後，顯露愛心，紛紛抱貓到診所驗血，但診所對捐血貓要求相當高，除了血型脗合，「（捐血貓）唔可以太大、太小、要健康、壯年、夠重，要搵到，係好困難」。翌日傍晚，一對夫婦帶同愛貓從馬鞍山趕到灣仔診所驗血，成功捐出血包，妹妹接受輸血後，情況回復穩定。



張續道，妹妹最終因心臟功能衰退和貧血，不幸於五月不治，但她慶幸遇到有心人，讓牠的生命得以延續多兩個月，一家人與牠享有更多美好時光。她體會到：「原來成件事咁複雜，好多人都有咁嘅需要……如果自己有適合嘅貓，會拎出來幫人。」她期望更多人幫助有需要的動物。



在救貓過程中，全港唯一一間的香港動物血庫亦提供協助。這血庫自去年八月開始運作，至今為最少六十隻貓狗提供血包。負責人Gloria表示，大多求助主人的貓狗因病需輸血，例如腎病、炎症、牛蜱熱等，「十個有九個都係好急」，亦有主人為將接受手術的貓狗預備血包。「血冇代替品，只可以等其他貓狗補充」，捐血能拯救生命，但香港生活忙碌，即使有人求血，其他主人未必能抽空即時帶寵物捐血，故Gloria決定投放逾百萬開設血庫，讓垂危貓狗可以及時接受輸血，在情況穩定後接受後續治療。她強調，整個捐血過程交專業獸醫主理，十分安全，由鎮靜至完成亦只需半小時。



本港以往曾出現血庫，終蝕錢收場。Gloria直言，營運困難，但幫到有需要的主人和動物，仍覺值得：「蝕錢都要繼續做，因有咁既需要……血都冇點救？」現時血包求過於供，Gloria期望有更多人加入捐血行列：「要血救命其實隨時都會發生，你幫人，他日可能到人哋幫番你。」



香港城市大學動物醫學院總監王啟熙表示，一般診所多依賴由外國進口的血包，部份需求較少的血型未必有存貨。現時本港貓狗數量不少，長遠而言有志願機構成立血庫，方便有需要的主人「絕對係好事、有咁嘅需要」。