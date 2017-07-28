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﻿吊臂車翻側 兩工人受傷

2017-07-28 列印
■工作台頓時飛墮山坡。
■吊臂車突然向右翻側。
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　　香港仔發生驚險工業意外！兩名工人昨午登上吊臂車，在南灣道一個屋苑外修剪大樹枝葉，詎料吊臂車突然翻側，整個工作台登時掉落山坡，兩名工人身上多處受傷，其中一人被困。吊臂機司機大赫報警，消防接報到場花費約一小時，終將兩人救起，送院治理。警方調查後認為事件無可疑。

　　兩名受傷工人分別為一名姓何男子（五十一歲）及姓梁男子（三十四歲），昨午一時四十五分，兩人在香港仔南灣道十九號登上工作台，由一輛吊臂車升起，在一個屋苑外進行大樹修剪工程。

　　惟其間吊臂車突然向右翻側，工作台頓時飛墮山坡，何鼻及腳部受傷；梁則腳及腹部受傷，其中梁更一度被困。五十六姓黃吊臂車司機見狀，急報警求助。未幾消防趕抵，搭下長梯花約一小時將兩名工人救起送瑪麗醫院治理。警方現正調查意外起因，初步指事件無可疑，案件列工業意外處理。
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