﻿人狗情緣 法庭還清白 好心救狗漢 慘被當賊辦

不少人以為飼養寵物，可改變生活，但熱情減退，昔日陪伴左右的寵物被視為負累，棄養念頭油然而生。現年五十八歲，退休前曾任按摩師的馬傑雄，本年初他將一隻沒有主人陪伴在旁的貴婦狗帶回居所暫養，竟被誤當作成「偷狗賊」，好人當賊辦，惹上官非，真是冤枉，幸法庭還他一個公道。



記者：梁銘姿



「我知我喺呢單官司只有贏無得輸。」馬傑雄斬釘截鐵地說，果真，經審訊後，裁判官認為律政司沒有足夠證據證明他有不誠實的意圖，終獲判無罪釋放。法庭終還他一個清白，但官司為他帶來不少困擾；「感覺唔係好舒服，會瞓唔安食唔落」，他指案發當日，已經留意涉案貴婦狗好一段時間，確認牠沒有主人在旁才把牠帶走，「我係最怕佢哋（狗隻）會亂咁跑，跑出馬路俾車撞倒」，雖然今次被「好人當賊扮」，但馬傑雄明言會繼續協助街上的棄養狗隻，希望能為牠們找到好「歸宿」。



眼前的馬傑雄身形瘦削，皮膚黝黑，不修邊幅的他實在令人難以想像他是一名愛狗之人；「我好幾次見到啲狗係條街到無人理㗎啦，每次見到都會盡力而為，幫得就幫。」說罷隨即拿出電話向記者展示相片，開始大談他與狗隻相處的趣事；「有試過幫返啲狗搵返主人，不過都試過搵返都唔畀返佢」，原來馬傑雄發現該狗隻曾被主人虐待，縱使尋回主人，馬傑雄亦不忍狗隻再受痛苦，把心一橫決定自己照顧牠：「佢困住隻狗，每日畀得一餐佢食，好慘。」



馬傑雄於數年前認識一名同道中人，與他同樣喜愛狗隻的「女狗癡」，他會將從街上拾來的狗隻安置在這名「女狗癡」家中，也會每天花上數小時帶狗隻到街上散步。收入不多的他特別疼惜狗隻，只見家中狗隻有些少「頭暈身㷫」，便會立刻帶牠們到獸醫診所醫治，醫藥費動輒需千多元，不過他卻認為金錢上的付出不算得甚麼：「可能因為我屬狗，而狗都係非常忠心，好有人性，所以都要好似對人咁去對佢哋。」