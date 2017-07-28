﻿長租酒店豪華套房 老千搞假賭廳騙財

澳門司警上周破獲假賭廳騙案。由十九名內地人組成的老千集團，透過設在酒店豪華套房內的假賭廳，設局行騙內地同胞，兩個月內兩次犯案，最少掠走八百萬元。今次老千集團可謂落足本錢，集團成員之間分工精細。



《東周刊》報道，綜合各方消息，解構該個專門設局行騙內地同胞的老千集團犯案手法。他們在佈置假賭廳時落足本錢，正門設金屬探測器，室內安設假的閉路電視，把小酒吧改裝成帳房，再在房間兩邊放置兩張百家樂賭桌，並準備了大批仿效真賭廳的專用籌碼。在「人物扮演」方面，老千集團可謂做戲做全套。一眾成員分別扮成廳主、公關、帳房、荷官、疊碼、保安及假賭客等，其中莊荷及保安的制服幾可亂真。



司警在現場除了檢獲七千多萬元假籌碼、二十多萬港元現金交易之外，還在大批作案工具中，發現能令必勝的證物，就是經改裝的啤牌靴。知情人士表示：「負責做假荷官的集團成員，會記熟所有牌序，加上古惑啤牌靴可讓他們選擇派第一或第二隻牌，出牌口還裝有一塊小玻璃，就算忘記牌序，仍可偷睇，可控制結果。」



司警檢獲假籌碼值7000多萬



被捕十九名疑犯，部份聲稱在內地有正職，分別為教師、農民及售貨員等，現全被起訴犯罪集團、欺詐性賭博、在許可地方外不法經營賭博及詐騙等罪名，移送檢察院偵辦。司警不排除他們是慣匪，詐騙所得金額隨時以千萬計，正在跟進調查。



有司警透露，根據過往同類案件資料，老千落手多數靠假意與事主傾生意，之後才引入賭博，令事主看在生意份上不好推卻。「以前流行一種行騙手法，就是約事主傾生意，期間要等候老闆前來，有人便建議賭『沙蟹』（話事啤）解悶，藉此行騙。假賭廳概念其實一樣，藉着向事主傾生意先行摸底，了解他的財力、對澳門是否熟悉等，其後便提議到澳門落實合作，期間突然話去朋友的賭廳捧吓場等，從而落手。」



