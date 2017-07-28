﻿「大客」消失 內地收緊垃圾進口 港回收業恐爆結業潮

內地計劃今年底開始停收塑膠、未經分揀的廢紙等二十四類「進口垃圾」，本港回收業界隨即叫苦連天，直指生意將受重挫。有業界坦言，內地是香港回收業的「大客」，佔本港回收業超過一半生意的廢紙類垃圾，更全部賣去內地；一旦內地嚴格執行新政策，行內勢爆發倒閉潮。



內地上周二正式通知世界貿易組織（WTO），將緊急調整進口固體廢物清單，年底開始禁止進口廢塑料、未經分揀廢紙、廢紡織原料、釩渣等二十四類固體廢物。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成指，內地政府的「進口垃圾」禁令出爐後，連帶本港膠料規管亦受影響，若未經分揀、破碎、熔膠及拉粒加工的「再生粒」，即原個膠樽、工業用保鮮膜，甚或製作膠袋所剩餘的邊角料，將一律禁運。



24種廢料年內停入口



海記塑膠原料有限公司負責人陳先生表示，過往公司每月會出口五、六百噸塑膠往內地，是公司收入的重要來源，若日後出路僅剩本地塑膠廠，估計生意將大跌四成；即使將餘下的塑膠轉口到越南、柬埔寨或泰國等東南亞國家；當地廠商只會接收價格較低的幾種常用膠料，預計生意將大不如前。



陳坦言，內地近年拒收「進口垃圾」力度加強，廢物進口檢測標準愈加嚴格，「洋垃圾」禁令推出後，本港回收或退港的潔淨塑膠勢難運往內地，為免囤貨虧蝕，未來他將會減少回收量及拒收冷門塑料。他慨歎，本港政府對塑膠回收欠補貼支援，故其公司前景並不樂觀，「我都不知下一步還有甚麼方向，說不定觀望一年後，都是結業收場。」



香港回收再生資源總會主席陳錫琨認同，內地近兩三年堅拒進口廢棄塑膠，港回收商幾乎已經無法與內地商戶做相關生意，「只收廢膠轉售根本無得做。」他續指，近半年間也有兩三家大回收商，靠轉型出產再生源料「再生粒」拓展新業務；惟本港回收業人手缺短，缺乏年輕人加盟，陷入請人困境，「員工都四五十歲以上，還要請一個少一個，回收商想拓展業務都很難。」



廢紙分類增人力成本



除了塑料回收難捱外，廢紙回收亦不見曙光。香港環保回收業總商會主席羅耀荃指，本港超過九成廢紙均會出口去內地，主要分類為紙皮和報紙，而過往不論是回收價值較低的蠟紙、凍肉紙，抑或是回收價值較高的牛卡紙，均被歸類成紙皮，一直相安無事。不過，他擔心，在內地新政策下，「未經分揀的廢紙」仍定義含糊，若紙皮須重新細分，回收商便須加聘人手擔任分類工作，人手成本隨時急增五成。



羅解釋，內地現時回收廢紙的價格，每噸約為一千八百多至二千一百元，扣除租金、運輸、人手等成本，港回收商現時每噸售出的廢紙可賺三百至四百元，而廢紙回收佔了大多數回收商超過一半生意。他預計今年底本港八成回收商將會結業，本港垃圾往後只能運往堆填區。