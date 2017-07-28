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﻿《飲食男女》八月起紙本停刊

2017-07-28 列印
■《飲食男女》當年隨《蘋果日報》附送，及後在二千年獨立發售。
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　　剛踏入二十周年《飲食男女》宣佈結束紙本！壹傳媒旗下的雜誌《飲食男女》昨日宣佈，下月三日將是該刊最後一期紙本，其後將在網上平台繼續刊登，並指紙媒生存空間愈來愈少，將會繼續在數碼平台「發光發熱」。

　　《飲食男女》社長馬美慶在錄影片段中說：「結束不是真正結束，是為了迎接更美好的將來」，又稱感謝員工付出。馬回覆傳媒查詢時又指：「無可避免會減省一點人手」，惟具體細節仍在安排。《飲食男女》創刊於九七年七月十八日，主要內容包括飲食、旅遊、環保等。該刊當年是隨《蘋果日報》附送，及後在二千年獨立發售，但曾因銷量下滑，於翌年短暫停刊。前年八月中，《忽然一周》停刊，《飲食男女》與《壹週刊》及《Me！》一併發售。
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