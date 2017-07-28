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﻿貨車猛撼的士 越欄再撞平治

2017-07-28 列印
■貨車失控撞的士後，再撞鐵欄衝過對面線，撞一輛平治房車。
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　　沙田紅梅谷路昨日發生驚險意外，一輛貨車落斜時失控，追撞前面一輛的士後，再撞毀路中鐵欄衝過對面行車線撞一輛平治房車才停下。意外中的士司機受輕傷，報警後獲送院。警方事後拖走肇事車輛及調查意外原因。

　　昨晨十一時許，三十五歲姓莊男子，駕駛一輛密斗貨車，沿紅梅谷路落斜往車公廟方向，當貨車駛至近田心街一個燈位前時突然失控，貨車追撞前面一輛停在燈位等候開車之的士車尾，但餘勢未了，再向右撞毀分隔路中鐵欄，衝過對面行車線，撞向一輛平治房車右邊車尾。

　　意外中五十三歲姓吳的士司機頸痛受傷，報警後獲送院治療，貨車司機及平治五十一歲姓潘女司機無恙。三車司機事後均通過酒精呼氣測試，警方事後封鎖現場部份行車線調查，交通一度擠塞，至警方拖走肇事車輛檢驗及調查意外成因，現場交通才陸續恢復。
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