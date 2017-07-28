﻿政圈中人讚「抵得諗」 發叔遺願「新界人團結」

「有事找發叔，一切解決！」人稱發叔的鄉議局前主席劉皇發本周日與世長辭，政壇從此失去一位德高望重的老前輩。據悉，發叔近年抱恙在牀，但思路清晰，靠眨眼及擺動手指與人溝通。元朗十八鄉鄉事委員會主席梁福元說：「佢患病初期話過，最擺唔低新界人嘅傳統權益，因為這些都並非必然。」



《東周刊》報道，一代「新界王」、鄉議局前主席劉皇發，本周日在寓所離世，結束八十載光輝人生路。他在政壇上德高望重，除了靠政治智慧，還有其「抵得諗」的性格，令政圈中人形容「有事找發叔，一切可解決」。特首林鄭月娥對他的逝世表示難過，「發叔，永遠懷念您！」從特首的悼文可見發叔地位舉足輕重。



活躍政商界的發叔近年健康受關注，有傳他早前曾動過腦部手術，近年一直在家靜養。家人在他房內增設醫療設備，並定期安排醫護上門。發叔離世前的思路晰，早前探望過發叔的梁福元說：「聽見人同佢講嘢，會貶眼或者郁下隻手指作回應。」



上周醫護到訪後向其家屬表示要有心理準備，家族成員連日來守候在側，發叔的妹夫薛浩然透露：「至親一直守候病牀前，發叔無講嘢，走得好安詳。」薛浩然預料，發叔將會風光大葬，「具體扶靈名單未定，由子女打點。」他表示，姐夫生前篤信風水命理，相信會在龍鼓灘一幅專為殮葬原居民的山地，揀好風水地土葬，「發叔父母都葬那兒，佢應該會葬埋一齊」，又指「應該唔會有奇珍異寶陪葬，佢唔鍾意窮奢極侈，生前咁有錢，但手上戴住嘅錶，幾十年都係得一隻，好少見佢戴鑽石、寶玉。」



梁福元指，發叔臨終前的心願是希望新界人齊心團結，希望鄉議局繼續團結新界原居民及非原居民。



發叔一九三六年在屯門龍鼓灘下南朗村一個農民家庭出生，是家中獨生子，其母將他過契給玉皇大帝，更取「皇」字為他起名，寄望他日後能有皇者氣度，發達不忘本。自幼家貧，發叔完成初中課程便無力負擔學費要輟學，先後跟父母務農及在九廣鐵路做油漆工。他的命運轉捩點要追溯至六○年，當時年僅二十四歲，獲時任屯門鄉事委員會主席陳日新賞識，擔任屯門龍鼓灘村長，成為全新界最年輕的村代表，短短六年便獲選為屯門鄉委會副主席。