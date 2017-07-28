﻿發燒友罔顧他人安全 黑夜違法飆「風火輪」

風靡世界、俗稱「風火輪」的電動單輪車殺入香港，惟本港法例至今仍未批准「風火輪」攞正牌在馬路或行人路行駛，任何人士在室外使用均屬違法。相關活動趨向地下化，發燒友深夜聯群在偏僻地方飆車，避開執法者耳目，更可以極速狂奔，有人甚至違反《交通條例》逆線高速行駛，險象環生。



《東周刊》報道，非法「風火輪」飆車活動無日無之，發燒友平均每周總有一兩次聚會，通常晚上十一點至翌日清晨。飆車地點大部份在偏僻郊外，記者深入其中一個群組，追蹤他們的飆車實況。搞手號召，即有超過四十人參與。



聚會當晚，他們相約十一點半在西貢萬宜水庫東壩的停車場集合，擅自闖入東壩，飆車近三小時。部份車手極「狼死」，超過時速四十公里在斜路飛馳，有人大呼刺激。近十人更無懼風雨，由東壩「玩命」踩到大埔，甚至與其他道路使用者擦身而過。



有車手向記者分享心得：「有時相約深宵喺維多利亞公園。」他又透露，玩車熱點包括萬宜水庫東壩、香港仔水塘及將軍澳電視城附近的公路等，該類區域車流稀少，他們可盡興飛馳。



舊傷未瘉仍飆車



在郊外飛車潛在道路安全問題，不時有車手落斜時發生意外受傷。原定相約記者試玩的車手打了石膏，舊傷未瘉仍「腳痕」赴約。為了飛車，發燒友罔顧自身安全，同時也無視本港法例。



在《道路及交通條例》下，不論任何款式的「風火輪」都可被視為汽車，必須登記及領取牌照，方可在路面上使用，包括公路、行人路及公園內道路。運輸署表示，由於「風火輪」不適合在本港路面上行駛，一律不會為此類電動裝置登記及發牌，在馬路或行人路上玩均屬違法，但若在室內私人地方，則不受法例限制。