﻿搶分攻略 新增12篇 文言範文重臨DSE

範文「回歸」中國語文科，來年首屆應考，一眾學校不敢怠慢，早已部署「搶分」大計。有中文科老師直指學生基本上早已背熟課文重點，為防臨考「失魂」，又將各文章分為數個類別，通過重複比較異同，鞏固已有知識，甚至安排初中學生也修讀範文，讓學生提早對文章瞭如指掌。亦有老師重複提醒學生考試時，只能投放少於三成時間，回答只佔卷一三成分數的範文題目。



教育局一四年更新高中各科的課程及評估指引，曾被喻為文憑試「死亡之卷」的中文科，下屆起新增十二篇文言文範文。範文考核佔中文科卷一分數三成，佔全科分數則為百分之七，有中文老師直言，只要讀好範文，學生卷一及格機會大增。



獅子會中學中文科總科主任梁淑嫻稱，雖然中文科曾被喻為「死亡之卷」，但新增的範文，成為了學生得分的「基本盤」，「學生讀好範文內容，考試時懂得譯句子、釋詞語等，加上得到一些卷一其他題目的分數，基本上可以保住及格。」為了讓學生盡早對考試內容瞭如指掌，學校更安排學生初中時已經開始學習部份篇章，並了解其概念，梁淑嫻說：「如果到高中才看十二篇文，學生會覺得文章內容好深。」



有老師指「非背不可」



在大埔區任教中文科超過十年的陳老師（化名）直指考試題目至今仍難以捉摸，學生更加要讀熟課文，十二篇範文「非背不可」。除此以外，她還要求學生就每篇範文至少測驗三次，「每堂的頭五分鐘，也會溫習上一堂教過的內容，因為第一屆大家都未知要怎樣應對。」



她又認為，雖然範文有書可溫，成為「人人都有」的分數，學生「非搶不可」，但由於相關題目只佔卷一三成分數，故策略上，學生只宜投放少於三成時間作答。她認為，除非學生認為自己能盡取餘下範文題目分數，否則時間一到便要馬上停手，「控制不好答題時間的話，好難拿到好分數。」



惟梁淑嫻認為，中文科其他課程內容並無明顯減少，但卷一閱讀能力卻加入十二篇範文，加重教師和學生壓力。為了讓學生深入了解範文內容，她也調撥了中文科五分之一課堂時間以教導，但認為所耗時間與分數不成正比。



陳老師（化名）亦稱，為了讓學生取得卷一非範文題目的分數，學校仍要教學生不同文章，提高閱讀能力，即使下屆多了十二篇指定範文，最多也只能抽走舊制的八至九篇文章，課堂時間更為緊張，增加師生壓力。



獅子會中學校長林日豐認同，一旦學生少了範文的分數，立即會被其他學生比下去，故即使範文只佔學科不足一成分數，學校也「被迫」花大量上課時間教導學生，「今年決定重讀中六的學生也要留意，範文不是幾個月就可以學得完，如果少了範文的分數，又很可能不夠分升大學。」



