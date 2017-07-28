﻿環球產業鏈愈趨成熟 電競硬件商謀港上市

全球遊戲市場去年總收益高達七千九百億港元，當中以簡稱「電競」的電子競技升幅最誇張，甚至發展成擁有一條完整產業鏈。《東周刊》報道，這股熱風正吹襲香港，除了長和主席李嘉誠有份投資的電競公司「雷蛇」（Razer）密謀在港上市，估值高達四百億，勢成首隻純「電競概念股」外，本港不少先頭部隊亦已開展電競搵銀旅途。



電競於世界各地，已發展成擁有遊戲開發商、專業打機配件製造商、電競比賽搞手、職業選手、直播及專業旁述等一條完整產業鏈。本港電競發展遠較中國、韓國及台灣等亞洲市場落後，不過今年五月李嘉誠斥資二千五百萬美元入股全球最大電競品牌「雷蛇」的消息曝光後，即時掀起電競熱潮。和記電訊行政總裁胡超文非常看好未來發展：「電競好有潛力，做遊戲係長遠策略。我哋想搞起香港遊戲生態。」



「雷蛇」創辦人來自新加坡



年僅三十九歲的雷蛇創辦人陳民亮來自新加坡，自幼愛上打機，大學畢業後放棄做律師而創業。他表示：「香港有好多機迷，加上係國際城市，娛樂事業相當蓬勃，絕對有能力變成電競業嘅樞紐，例如舉辦國際大型賽事，亦係我哋點解嚟香港嘅原因。」



雷蛇被喻為電競界的「蘋果」，主要生產專業級打機硬件如鍵盤，業務分為周邊設備、電腦系統、軟件及服務等，當中周邊設備如滑鼠、鍵盤、音效裝置及滑鼠墊銷售佔去年收益七成六。單是一隻滑鼠，「閒閒哋」索價五百至一千元。陳民亮指公司近年更開發電競專用的手提電腦及軟件：「我哋希望打造完美嘅生態系統。」



市傳雷蛇擬在主板集資四億至六億美元，料估值達三百九十一億港元，成為本港首隻純電競概念股。前期投資者更是粒粒皆星，除李嘉誠外，還包括台灣富豪郭台銘的鴻海科技，以及新加坡主權基金淡馬錫等。不過翻開雷蛇的初步招股文件，公司仍處於投資階段，連續兩年錄得虧損。



香港亦有一位九十後創辦電子競技公司，二十六歲的鍾培生於一三年創立HKEsports，翌年成立《英雄聯盟》職業戰隊「HKE」，向電競賽事和直播方向掘金。去年HKEsports完成千萬美元融資後即衝出香港，進軍泰國、越南及新加坡等東南亞市場。鍾培生稱：「網站活躍用戶由之前一百五十萬變五百萬，希望下年收支平衡。」



