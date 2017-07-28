﻿為舊區老店舖塗鴉 「鐵閘化妝師」城市添彩

色彩豐富的塗鴉，為石屎森林帶來生氣。近年部份地區老店的鐵閘刻意加上塗鴉新裝，追上時代潮流，原來是出自藝術團體Smile Maker之手，他們曾畫過灣仔的錦波印務、中環的九記牛腩、西環的鄺林記等門外鐵閘，吸引到遊客及年輕人影相、打卡，帶動店舖生意上升，更為社區注入生氣。



本報記者



由Tim及Maybo成立的Smile Maker，已有四年歷史，兩人曾畫過超過一百個塗鴉作品。回首第一天與塗鴉結緣的日子，Maybo指塗鴉的初衷，是為了分享。她稱︰「最初畫完作品後再拿到街上貼，想大家看到作品，希望別人看完會心情好轉。」



當有人欣賞其作品時，她便非常滿足，「曾偷看途人觀看塗鴉後的反應，看到遊客跟塗鴉拍照會很開心。」另一成員Tim深感認同，認為街頭塗鴉與群眾的距離很接近，「就連執紙皮的婆婆都可以評論作品。」



將藝術帶入社區



Smile Maker初時只接商業案子，至去年底加入香港青年藝術協會主辦的「城市閘誌」社區藝術計劃，由渣打贊助港島區的老店，讓Smile Maker依照店主及店舖特色作題材，替鐵閘塗鴉，至今已完成二十個鐵閘塗鴉，包括灣仔的錦波印務、蔡太雜貨等，可謂「鐵閘化妝師」。



所謂女為悅己者容，鐵閘化妝原來也為了博君一笑，Tim稱︰「高樓大廈以灰色為主，所以作品盡量色彩繽紛些，希望帶來令人喜悅的顏色，在繁忙的生活予人歡樂。」這些塗鴉在放工時間試過有二、三十人影相，Tim笑道：「他們以前會匆匆走過條街，現在卻會停下來影相，某程度改變了社區的節奏。」



為老店帶來生意



錦波印務的塗鴉畫有他年輕時的樣子及他飼養的貓。老闆倫漢鴻表示，部份鍾愛藝術的客人，看到塗鴉後認為有趣，特地來光顧，估計比未有塗鴉前大約增添一成生意。



塗鴉吸引力不俗，他指，晚上關店後會特地打開檔口的一排燈，照亮店上的塗鴉，曾試過有數十人圍觀影相。



蔡太雜貨的塗鴉則畫有老闆的頭像。老闆蔡太表示，塗鴉令攤檔知名度大增，曾試過有人特地來訪找她及店上的塗鴉合照， 再上傳到網上「打卡」，雖然對生意無影響，但其他人真心來欣賞也感到開心。