﻿粉絲專程送生果慰問

不時有人圍觀Smile Maker的鐵閘塗鴉，當中不乏年輕人、遊客駐足欣賞，高峰時有數十人圍觀。有途人看完塗鴉作品後，在Smile Maker社交網站留言讚賞，也有店主留言指很想把鐵閘交給他們塗鴉。



Smile Maker成立了團隊社交專頁，將塗鴉作品拍攝成照片，上載到網上，專頁吸引二千多人「like」。



有途人在街上碰到他們正在塗鴉新作品後，特地到其專頁上留言指，「今日來欣賞了，本來很想與你們合照，但你們很忙，希望下一次再見。」



有人獲悉Smile Maker塗鴉地點後，特地去探班，又帶同生果送給他們吃，Smile Maker將獲贈的士多啤梨拍成照片上傳上網，向有心人致謝。此外，有其他區的店主留言指「很想給鐵閘你們噴」，感到塗鴉很美，充滿香港風格，非常喜歡。