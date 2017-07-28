﻿邨巴歎加班難獲批 削競爭力隨時「執笠」

早前有屋苑邨巴被揭發違規加開班次，令社會關注邨巴擅改服務的猖獗程度。據了解，現時全港半數熱門邨巴路線均有違規加班，不止因為居民對邨巴服務需求殷切，也與行內大公司以低價入標「搶線」、壟斷市場有關。有營運商慨歎，向運輸署申請合法加班的成功率低至半成，令競爭力不斷被削弱，恐隨時「執笠」。



馬鞍山私人屋苑聽濤雅苑被揭發有邨巴路線每月出現逾五百班「加班車」，未獲運輸署批准行駛。過去三年，運輸署亦只接獲五宗居民巴士路線涉行走額外班次的投訴，但違規情況似乎遠超出投訴數字。



熟悉行情的邨巴營辦商黃先生（化名）不諱言，連同他在內，全港約半數邨巴均於繁忙時段自行加班。他以屬下其中一條路線為例，運輸署每天只批出四五班車，惟潛在客量卻多到一小時坐滿四五班車都不成問題，「我曾申請加密班次至半小時一班，但運輸署不批准，最後我只好自行加班。」



除了住戶對邨巴服務有龐大需求外，「加班車」也有助業界「搵錢」，才令違規問題禁之不絕。黃先生解釋，旅遊巴生意愈來愈難做，業界為了繼續生存，不惜鋌而走險。



大公司「以本傷人」



有不願具名的行內人亦透露，現時邨巴市場逐步由大公司壟斷，中小企愈來愈難接洽屋苑邨巴生意，「有大型邨巴公司以成本價走入屋苑投標，標書定價比市價便宜兩至三成，但中標後卻拒絕維持原有服務，逼使屋苑再向小型邨巴公司『埋手』，要求對方同樣以成本價接標，於是大公司便不費吹灰之力，直接削弱細公司的盈利空間。現時油價因處於低位，亦有大公司為打壓中小企，不惜「以本傷人」，以加開邨巴班次、增加上落客點等「額外」服務，搶佔邨巴市場，令中小企「無碇企」。



有行內人慨歎，邨巴的道路規劃優先次序排於地鐵、巴士、小巴及的士之後，面對其他交通工具和「無牌邨巴」夾擊，業界無法合法加班，競爭力不斷被削弱，「隨時等執笠。」運輸署回覆本報查詢時指，過去三年，該署共接獲五十五宗居民服務加開班次的申請，當中三十四宗獲批，批出原因是乘客使用率增加、有關地區的常規公共交通服務未能滿足需求、新增班次亦不會導致交通問題等。針對業界對加班成功率低的質疑，運輸署表示，處理申請須考慮多項因素，若無節制地容許增加班次，將對公共交通帶來負面影響，也不利改善路邊空氣質素。