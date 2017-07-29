﻿西貢大蛇灣十年奪六命 船P瀡滑梯少年溺斃

夏日炎炎，出海「船P」慎防樂極生悲。一名十九歲應屆文憑試青年，昨天與同學往西貢大蛇灣遊船河，並首次落海游泳。他在船尾玩充氣滑梯時，疑熱身不足，瀡入水後突然抽筋，友人見他迅速沒頂後失蹤，隨即報警。拯救人員個多小時後在水底救起已陷昏迷的事主，他由直升機送院惜返魂乏術。事發現場十年來共發生六宗遇溺死亡事件。



溺斃青年黃子龍，與家人同住藍田啟田邨啟晴樓一單位。據悉，子龍剛中六畢業，為應屆文憑試考生，平時只在泳池游泳，今次是他首次在海中暢泳，不料卻遇溺身亡。



子龍昨天與七男九女同學及友人遊船河，一行人租賃一艘西式遊艇，由西貢出發往大蛇灣。涉事遊艇尾部裝設大型充氣滑梯，抵大蛇灣更衣後，部份人在船尾瀡滑梯；現場消息稱，他們玩滑梯時無穿救生衣。至下午三時，子龍瀡滑梯入水，疑早前未有充足熱身運動，腳部突然抽筋並高聲呼救。同學見他迅速沉入水中，立即跳海拯救，但他已失去蹤影，其同學於是慌忙報警。多艘水警輪、消防船及一架政府飛行服務隊直升機接報趕抵現場，進行海空搜救。



十米水中昏迷 乘直升機送院



經過一個多小時搜救後，消防在現場十米深水底位置尋回子龍並救上船，當時他已陷昏迷。直升機將事主送往東區醫院。抵院時，一名「飛行醫生」在抬牀上仍不停為事主進行心外壓，惜返魂乏術。警方在肇事遊艇上查問死者同行友人，以及調查意外經過，相信無可疑，案件列有人遇溺死亡處理。警方稍後安排法醫官進行剖屍，以確定死因。



胞姊悲歎：懂泳術也一去不返



事後死者兩名男女親友接獲警方通知趕抵醫院，得悉噩耗後顯得傷心。其中一名女親友過度哀傷，接過死者背囊後，要由兩名警員安慰及陪同返回住所。死者胞姊對於弟弟遇溺死亡感到傷心難過，她指胞弟懂游泳，昨晨曾向家人稱往游船河，不料卻遇溺一去不回。



事發現場西貢大蛇灣，十年來發生六宗遇溺死亡事件。對上一宗意外發生於去年八月，一名二十四歲勞姓男子遊船河時遇溺，獲救後證實死亡。