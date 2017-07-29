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﻿首辦兒童玩具節 彈牀滑梯吸小朋友進場

2017-07-29 列印
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　　動漫電玩節今年為吸納「新血」，首次舉辦「兒童玩具節」，場內設置三款六點五至八米高的「吹氣彈彈」彈牀滑梯，吸引了不少兒童進場。大會指首日幼童人流超出預期，是動漫節一大突破。

　　首度設立的嘉年華區域，有多項兒童活動，最受歡迎是三款「吹氣彈彈」彈牀滑梯，費用為每五分鐘收四十元。首次來動漫節的梁太指，因新增「兒童玩具節」故帶同八歲女兒前來，但認為收費略高。

　　兒童玩具節項目顧問林穎琪表示，以往動漫節入場小朋友年齡約為十歲，但今年首日就吸引到不少五至八歲的小朋友入場，是一個突破。

　　展區內亦有其他活動，包括3D自拍館、卡通人物見面會、人氣遊戲卡機等，今、明兩人亦舉辦才藝大賽初賽，下周二舉行決賽。另Sony更會舉辦「我的志願KOL」面試活動，招募小朋友成為打機直播主。
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