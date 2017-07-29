 Advertisement
  • 2017年7月29日 星期六
  • 29º
  • 75%
熱門： 裸體美食博覽納沙動漫電玩節踢波傷眼

日報新聞 > 港聞

﻿40%中學生無目標 議員促推生涯規劃

2017-07-29 列印
Previous Next

　　「生涯規劃」對中學生非常重要，但一項調查顯示，近四成受訪中學生對將來的人生沒有目標，或認為現時的生涯規劃教育無助了解工作的實際情況。有立法會議員認為，現時課程規劃未有清晰指引，建議政府盡快增加資源。

　　文職及專業人員總會調查發現，在受訪的十五所學校共一千零六名中學生中，三成半對將來的人生及事業沒有目標，三成認為現時的選修科與未來目標無關，另有三成八指目前的生涯規劃教育，無助了解各行各業實際工作情況。

　　工聯會立法會議員陸頌雄認為，現時學生最大困難是不了解自身興趣及性格是否合乎職場所需，亦對職場沒有清晰概念。他建議政府應盡快增加資源，推行生涯規劃，包括制定清晰課程指引、加強師資培訓，並鼓勵機構為學生提供更多就業資訊等。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd