﻿40%中學生無目標 議員促推生涯規劃

打從二○○五/○六年度的馬季計起，原來這十多年來，就自有苗禮德馬房的「雄心威龍」曾蟬聯過馬王寶座，其餘的馬王莫說蟬聯，連贏過兩屆也沒有一匹，情況有如走馬燈。此中足見，今時今日香港頂班馬的競爭是何其激烈，交替是何其迅速。 當然，曾是全球評分最高的「步步友」如非去完英國爭大賽後有傷有病，以牠獲選馬王那季贏馬時的目空姿態，應可多做一屆馬王，未能連任，只能說命途多舛。至於剛季獲選馬王的「佳龍駒」就更命苦，本來大好江山，當有望稱王稱霸多一兩個馬季，卻尚未登基便已離世，馬王地位亦屬追封性質。也因如此，新馬季亦肯定不會有見馬王連任。 在我初涉馬事的八十年代尾，情況倒有不同。問我，「及時而...

2017-07-29