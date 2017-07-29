﻿仁醫教病人 煲湯自行診症

大埔出現仁醫，教病人自行診症及煲湯調理，有網民近日在網上分享在大埔求醫經歷，指該名仁醫「有醫德到黐線」。事件引來不少曾光顧該醫生的網民分享自身經歷，均對仁醫讚不絕口。



事主早前因發燒兼喉嚨痛，首次到林醫生診所求醫，他指自己雖以醫療卡看病，但林醫生沒有敷衍了事，反而花時間了解他的工作環境與生活狀況，了解後更認真解釋病因防治，又教他自行診症及煲湯調理身體，還寫了一張生活注意事項的紙條給他。事主感動不已，大讚林醫生「有醫德到黐線」。



帖子引來大批曾光顧林醫生的網民留言，認為林醫生中西合璧的療法十分獨特，不少人指從小到大都看林醫生，盛讚他是個好醫生，「有時病得嚴重啲，佢仲會叫姑娘打電話，睇下食完藥有無好啲」，更有人指曾試過「林醫生畀漏咗張筆記我，然後佢寄到我屋企！」



