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﻿烏干達婦獨留女兒在家被捕

2017-07-29 列印
■警員以涉嫌虐兒將烏干達婦拘捕。
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　　旺角一個劏房單位發生虐兒案，一名持行街紙留港的烏干達女子，涉嫌遺下四歲女兒獨自在家後離家購物。鄰居發現報警，警員到場調查期間，女童母親折返才驚悉有警員在等候，她協助警員調查後，涉嫌虐兒被警方拘捕，事後與女兒一同返警署協助調查。

　　現場為塘尾道一百九十八號荔塘大廈一個劏房單位，昨凌晨零時許，五十七歲姓梁包租公發現，四十歲烏干達女子將其四歲女兒獨留劏房單位內，包租公恐其有危險於是報警。警方到場聯絡母親返回單位，警員在單位調查，初步證實女童沒有受傷，調查後以涉嫌虐兒將女童的母親拘捕，並將女童一併帶返警署調查。據悉，被捕烏干達女子持行街紙留港，事發時與來港十二年、同樣持有行街紙及居於深水埗的丈夫外出購物。

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