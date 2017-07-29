﻿議員憂屋宇署無暇巡查 打鼓嶺村屋僭建復燃

特首林鄭月娥昔日就任發展局局長時，揚言打擊村屋僭建，惟問題未見改善。近年北區更有大批新建村屋落成後不久，業主即時在天台加建玻璃屋，令法例形同虛設。有地產代理更指近半新建村屋均有僭建，「就算政府來巡查，又能拆得了多少？」立法會議員認為，屋宇署人手不足，近年又忙於應付工廈劏房等新工作，違規村屋未來恐有增無減。



記者日前到打鼓嶺坪洋村及李屋村一帶視察，發現最少有六座簇新的村屋，其天台均有搭建玻璃屋，部份玻璃屋更覆蓋整個天台。坪洋村其中一座村屋的天台，更已搭建工程支架，似是進行天台加建工程。另外區內有多處均有興建村屋工程進行，其中坪洋村就有多座全新的村屋單位，外牆掛上地產代理的聯絡方法。



居於打鼓嶺坪洋村的王先生表示，早在今年初已就區內新建村屋的僭建問題，向屋宇署投訴，惟署方調查多月後，書面回覆表示雖然發現上址天台有搭建物，但沒發現屋宇有明顯的結構危險。而投訴後三個多月，署方仍表示需時確認搭建物是否屬於須優先取締類別。王先生批評，屋宇署曾表示會對正在施工或新建的僭建物，即時執法予以取締，惟今次事件拖延甚久，令人質疑署方執法效率及決心。



記者佯裝顧客，向出售上水、粉嶺一帶村屋的地產代理查詢，其職員黃小姐（化名）直言，近年多了業主看準交通發展，購入粉嶺的村屋自住或投資，其中三樓連天台，因為方便僭建以開闢「額外」空間而大受歡迎，她更向記者推介位於打鼓嶺的村屋，售價四百六十萬元。



地產代理︰政府拆得多少﹖



她見記者猶豫僭建是否犯法，便舉例指有客人兩三年前主動告訴政府，其單位天台全層均為僭建，政府於是着客人拍照留記錄和找工程師檢查樓宇安全，客人怕麻煩一直無理會，直至上月業主賣樓，政府亦無相應行動。她坦言，現時近半村屋均有僭建，「就算政府來巡查，又能拆得了多少？」



立法會議員朱凱廸認為，屋宇署負責巡查村屋僭建問題的人手一直無明顯增加，但近兩年又多了檢查工廈劏房等新工作，對於村屋僭建也只能緩慢處理。



他指政府現時不求封殺僭建，只求能控制僭建數量不會過多，變相令規違村屋有增無減。



對此，屋宇署回覆指署方村屋組自一二年四月成立至今年五月底，共發出超過二千張清拆僭建物命令，當中九百四十九張命令已獲遵從，而就未獲遵從該等清拆命令而提出檢控的個案有二百五十一宗，其中成功檢控而被法庭定罪的個案有一百五十宗，另有其他個案正等候法庭裁決。發言人又表示，會以大規模執法行動模式，在新界各村按序逐一進行巡查和執法行動，以取締村內屬首輪目標的僭建物。