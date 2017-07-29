 Advertisement
  • 2017年7月29日 星期六
  • 29º
  • 75%
熱門： 裸體美食博覽納沙動漫電玩節踢波傷眼

日報新聞 > 港聞

﻿議員憂屋宇署無暇巡查 打鼓嶺村屋僭建復燃

2017-07-29 列印
■記者在打鼓嶺坪洋村發現多個新建村屋均有在天台加建玻璃屋等搭建物。
■多間村屋有工程支架，似是進行天台加建工程。
■打鼓嶺受惠蓮塘口岸發展，區內多處興建村屋。
Previous Next

        特首林鄭月娥昔日就任發展局局長時，揚言打擊村屋僭建，惟問題未見改善。近年北區更有大批新建村屋落成後不久，業主即時在天台加建玻璃屋，令法例形同虛設。有地產代理更指近半新建村屋均有僭建，「就算政府來巡查，又能拆得了多少？」立法會議員認為，屋宇署人手不足，近年又忙於應付工廈劏房等新工作，違規村屋未來恐有增無減。

        記者日前到打鼓嶺坪洋村及李屋村一帶視察，發現最少有六座簇新的村屋，其天台均有搭建玻璃屋，部份玻璃屋更覆蓋整個天台。坪洋村其中一座村屋的天台，更已搭建工程支架，似是進行天台加建工程。另外區內有多處均有興建村屋工程進行，其中坪洋村就有多座全新的村屋單位，外牆掛上地產代理的聯絡方法。

　　居於打鼓嶺坪洋村的王先生表示，早在今年初已就區內新建村屋的僭建問題，向屋宇署投訴，惟署方調查多月後，書面回覆表示雖然發現上址天台有搭建物，但沒發現屋宇有明顯的結構危險。而投訴後三個多月，署方仍表示需時確認搭建物是否屬於須優先取締類別。王先生批評，屋宇署曾表示會對正在施工或新建的僭建物，即時執法予以取締，惟今次事件拖延甚久，令人質疑署方執法效率及決心。

　　記者佯裝顧客，向出售上水、粉嶺一帶村屋的地產代理查詢，其職員黃小姐（化名）直言，近年多了業主看準交通發展，購入粉嶺的村屋自住或投資，其中三樓連天台，因為方便僭建以開闢「額外」空間而大受歡迎，她更向記者推介位於打鼓嶺的村屋，售價四百六十萬元。

地產代理︰政府拆得多少﹖

　　她見記者猶豫僭建是否犯法，便舉例指有客人兩三年前主動告訴政府，其單位天台全層均為僭建，政府於是着客人拍照留記錄和找工程師檢查樓宇安全，客人怕麻煩一直無理會，直至上月業主賣樓，政府亦無相應行動。她坦言，現時近半村屋均有僭建，「就算政府來巡查，又能拆得了多少？」

　　立法會議員朱凱廸認為，屋宇署負責巡查村屋僭建問題的人手一直無明顯增加，但近兩年又多了檢查工廈劏房等新工作，對於村屋僭建也只能緩慢處理。

  他指政府現時不求封殺僭建，只求能控制僭建數量不會過多，變相令規違村屋有增無減。

　　對此，屋宇署回覆指署方村屋組自一二年四月成立至今年五月底，共發出超過二千張清拆僭建物命令，當中九百四十九張命令已獲遵從，而就未獲遵從該等清拆命令而提出檢控的個案有二百五十一宗，其中成功檢控而被法庭定罪的個案有一百五十宗，另有其他個案正等候法庭裁決。發言人又表示，會以大規模執法行動模式，在新界各村按序逐一進行巡查和執法行動，以取締村內屬首輪目標的僭建物。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd